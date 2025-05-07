Futbol
El juvenil Enric Pujol renova i ja és jugador primer equip
El central de Gandesa, present en les darreres dues convocatòries de Dani Vidal, ha signat fins al 30 de juny de 2027
El Nàstic de Tarragona continua fent moviments per assegurar el futur de les perles del Planter Grana. Després del debut d’Agus Gutiérrez, el següent jugador de la fornada del Juvenil A de Divisió d’Honor que ha destacat és Enric Pujol. Ahir, el conjunt grana va anunciar la renovació del jove central de Gandesa fins al 30 de juny de 2027. A més, Pujol completarà la temporada sota les ordres de Dani Vidal per, el pròxim any, incorporar-se oficialment al primer equip.
Enric Pujol és un nom que ressona les darreres setmanes al Nàstic. El de Gandesa va entrar en les darreres dues convocatòries de Dani Vidal i està present en els entrenaments del primer equip. Malgrat que encara no ha debutat en lliga, sí que va estar present en els dos primers partits de Copa Catalunya.
Pujol va arribar a l’entitat grana fa dues temporades després de jugar en el Gandesa i a la Fundació Futbol Base Reus. El central va ser una de les peces fonamentals del Juvenil A que va assolir l’ascens a Divisió d’Honor la darrera temporada i, aquesta, també ha sigut un home de confiança de Xavi Vilagut. El de Gandesa, al costat de Guillem Barrés –un altre juvenil que va jugar la Copa Catalunya amb el Nàstic– van ser la muralla defensiva de l’equip que ha assolit la permanència aquesta temporada.
Un central amb presència
El coordinador del futbol base del Nàstic, Jordi Guillén, va descriure Enric Pujol com «un central dretà corpulent que destaca pel seu joc de cap i sortida de pilota. És un jugador amb presència que pren riscos i no rifa la pilota». Guillén va subratllar que «el club ha fet l’aposta perquè ha vist que té molt de potencial i no és la primera que es fa, perquè jugadors com Agus Gutiérrez, Guillem Barrés, Oriol Subirats i d’altres del Juvenil A també han estat presents en els entrenaments».
El procés
Pujol completarà el tram crucial de la temporada del primer equip. De fet, és un tram amb pressió on, concretament, la defensa gran sempre és a l’ull de l’huracà. «És un jugador que té molta personalitat i no s’arronsaria en el cas de tenir minuts», va apuntar Guillén. Amb tot, el coordinador del Nàstic va subratllar que «penso que tot jugador del planter ha de tenir un procés per apropar-se al món professional. Ara s’ha de guanyar minuts de qualitat i s’ha de tenir paciència. Aquesta aposta que ha fet la direcció esportiva és un primer pas per a ell».
De moment, amb aquesta aposta del Nàstic, Enric Pujol seguiria els passos de jugadors com Marc Montalvo i Óscar Sanz Amb tot, a diferència d’aquests dos, Pujol se saltaria un pas perquè no passarà per la Pobla de Mafumet.