Futbol
El juvenil Enric Pujol renova amb el Nàstic i pujarà al primer equip
El central de Gandesa ha signat fins al 30 de juny de 2027
El Gimnàstic de Tarragona ha anunciat l’ampliació del contracte d’Enric Pujol Sevilla (Gandesa, 19 de maig del 2006) fins al 30 de juny de 2027. El jove defensa central, que passa a tenir fitxa professional, farà el salt al primer equip del club grana.
Amb només 18 anys, Pujol continuarà la seva progressió esportiva al Nàstic després de dues temporades destacades amb el Juvenil A. El gandesà va ser una peça clau en l’ascens a Divisió d’Honor durant la temporada 2023-2024 i, aquest curs, ha estat fonamental per assolir una meritòria setena posició sota la direcció de Xavi Vilagut.
Al llarg d’aquesta temporada, el futbolista ha compaginat entrenaments amb el Juvenil A i el primer equip, entrant en diverses convocatòries de lliga sota les ordres de Dani Vidal i participant en diversos partits de la Copa Catalunya. La darrera convocatòria va ser la del passat diumenge en el duel contra l'Andorra.