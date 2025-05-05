Futbol
El Nàstic Femení puja a Primera Catalana
Les de Fran Rodríguez guanyen el derbi per 0-2 contra el CEF Sant Pere i Sant Pau i ascendeixen com una de les millors segones
El Nàstic Femení és equip de Primera Catalana. El conjunt dirigit per Fran Rodríguez va assolir l'ascens de categoria el passat diumenge després de guanyar el derbi tarragoní contra el CEF Sant Pere i Sant Pau.
Les jugadores grana van sortir amb una intensitat superior i en el primer minut de partit Anais Fernández va marcar el primer gol. El segon, el de la tranquil·litat, va ser d'Andrea Moral al minut 61'. La victòria va deixar al Nàstic en segona posició amb 66 punts i ha assolit l'ascens de categoria per ser un dels millors segons classificats per coeficient dels 7 grups de Segona Catalana.
Premi al projecte
El femení del Nàstic continua enguany el seu creixement després de la incorporació del tècnic Fran Rodríguez el curs passat i les coordinadores Mariona Martí i Marta Líria al capdavant del projecte. Aquesta temporada l’equip s’ha mudat a la Ciutat Esportiva Gimnàstic de Tarragona amb la resta d’equips de l’entitat després d’una temporada a la Pobla de Mafumet.
Fran Rodríguez va subratllar la millora que suposa entrenar en la nova instal·lació «allà disposem de tot el que necessitem. A més, enguany, amb la incorporació d’un equip juvenil, disposem de més jugadores que estirar i poder completar els entrenaments amb millor dinàmica. Aquests petits detalls en el dia a dia són els que donen els fruits i que, amb esforç i treball, facin que siguem l’equip que menys gols rep del grup i el segon que més genera».