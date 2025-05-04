Futbol
Final: Derrota del Nàstic a domicili
Andorra
Nieto (72')
Finalitzat
1
0
Nàstic
Final
Derrota grana a domicili.
L'Andorra busca el segon
El Nàstic, vençut.
Cau calamarsa
Comença a caure una tempesta i el Nàstic s'ofega en defensa.
Targeta groga de l'Andorra
La veu Álvaro Martín.
Canvi del Nàstic
Entra Álex Jiménez per Gorka Pérez.
Canvis de l'Andorra
Marxen Alende i Villahermosa i entren Morgado i Peña.
Jaume Jardí...
Centre tímid de Cerdà que era fàcil de refusar. Era pilota grana, es podia controlar o deixar-la sortir, però Jaume Jardí refusa a la frontal i li regala el tir a Nieto, que la clava per la dreta de Nieto.
Gol d'Andorra
Canvi del Nàstic
Marxa Pablo i entra Marc Fernández.
Pablo!
Centre lateral de Jardí que atrapa Pablo i obliga a estirar-se a Ratti.
Perdona Jaume Jardí
Una tímida pressió del Nàstic provoca un contraatac. Antoñín cedeix l'esfèric a Jaume Jardí, que ensopega i perdona una ocasió de gol.
Triple canvi del Nàstic
Marxen Víctor Narro, Migue Leal i David Concha i entren Roberto Torres, Jaume Jardí i Pol Domingo.
Targeta groga per a l'Andorra
La veu Villahermosa.
Targeta groga per al Nàstic
La veu Migue Leal.
Doble canvi de l'Andorra
Surt Martí Vilà i Almpanis i entren Iván Rodríguez i Cerdà.
Concha!
Mala cessió del porter que atrapa Pablo. Concha, però, és qui executa el tir, però el porter el bloqueja. El refús el prova Antoñín, però topa amb un defensor.
Comença la segona part!
Mou la pilota el Nàstic.
Montalvo abans d'acabar!
Rematada des de la frontal de Marc Montalvo que surt llepant el pal i l'àrbitre xiula el final. Descans.
Comença a ploure
Comença a ploure a l'Estadi Nacional i el Nàstic fa un pas endavant.
Ocasió per l'Andorra
Centre lateral que rep Almpanis, però, per sort, fa un misto i no arriba a rematar.
Minuts de l'Andorra
Possessió llarga de l'equip andorrà, el Nàstic es defensa i deixa jugar perquè l'Andorra no arriba a l'àrea.
Ho prova Antoñín
Arrencada per l'esquerra del davanter que aconsegueix deixar enrere la seva marca, però el porter atrapa el centre-xut.
Es defensa el Nàstic
Els grana aguanta la pilota aturada.
Targeta groga per al Nàstic
La veu Óscar Sanz, qui provoca una falta perillosa a la frontal, perfecta per una a centrada.
El partit s'estabilitza
Després d'uns deu minuts intensos, granes i andorrans s'igualen sense ocasions.
Màgic Concha
Dribla el càntabre a la seva marca gairebé relliscant, però té temps a passar-li a Pablo que envia el xut a les mans de Ratti.
Falta perillosa per l'Andorra
A uns metres del vèrtex. L'Andorra posa al centre al punt de penal i Dani Rebollo caça la pilota.
Pablo!
Bona acció individual de l'asturià. Pablo dribla el seu defensor i s'endinsa a l'àrea escorat per la dreta. El porter atura el centre-xut.
Partit fulgurant
Inici trepidant d'ocasions pels dos equips. Ambient de final!
Concha!
Contraatac grana. Pablo cau i l'àrbitre deixa seguir. En el mà a mà, Concha retalla dos defensors i cau a terra, però l'àrbitre considera que no és penal.
Torna l'Andorra
Tir llunyà i potent que obliga a Dani Rebollo a aturar-lo a dos temps. Rebollo gairebé se l'acaba empassant, el tir de Molina cau a la línia.
L'Andorra avisa
Centre lateral que el Nàstic no pot refusar amb contundència i acaba amb un tir centrat que surt fora.
Comença el partit!
Mou la pilota el Nàstic.
L'afició, amb el Nàstic
Guanyar per somiar
Si el Nàstic vol quedar primer, haurà de guanyar a l'Andorra i esperar l'ensopegada de la Cultural. De moment, cal guanyar un partit fora de casa i trencar la maledicció de no guanyar des de febrer.
L'afició grana comença a omplir l'Estadi Nacional
Banqueta local
Oier (ps), Oriol Busquets, Morgado, Juanda, Erik Morán, Luismi, Peña, Josep Cerdà, Manel Royo, Pau Casadesús, Bilal i Iván.
Onze de l'Andorra
Nico Ratti, Clemente, Diego Alende, Bomba, Martí Vilà, Villahermosa, Molina, Álvaro Martín, Almpanis, Lautaro de León i Manu Nieto.
Dani Vidal repeteix l'onze inicial
No es complica el tècnic del Nàstic. Dani Vidal ha apostat per repetir l'onze que li va donar la victòria la setmana passada contra el Real Unión. Tot i la tornada de sanció d'Antonio Leal, el central s'ha quedat a la banqueta.
Banqueta grana
Alberto Varo, Pol Domingo, David Juncà, Jaume Jardí, Marc Fernández, Antonio Leal, Roberto Torres, Álex Jiménez i Enric Pujol.
Onze del Nàstic!
Dani Rebollo, Migue Leal, Gorka Pérez, Óscar Sanz, Joan Oriol, Ander Gorostidi, Marc Montalvo, Víctor Narro, David Concha, Antoñín i Pablo.
L'Andorra-Nàstic està a punt de començar!
Finalíssima a l'Estadi Nacional d'Andorra. El Nàstic de Tarragona i el FC Andorra disputen una jornada que val més de 3 punts. Després de la derrota de la Cultural Leonesa contra l'Ourense del passat dissabte, el Nàstic té l'oportunitat de posar-se a 4 del líder en aquesta recta final. A més, també seria deixar enrere un rival directe pel play-off com és l'Andorra de Beto Company. Per la seva part, el club de Gerard Piqué també es juga la seva plaça al play-off.