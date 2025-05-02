Futbol
El Nàstic posarà a prova la seva millora contra l’Andorra en una avantsala d’un futur ‘play-off’
El conjunt de Beto Company és el segon millor local i només ha perdut un duel a l’Estadi Nacional
El Nàstic de Tarragona tindrà aquest diumenge una nova prova per comprovar la seva millora contra l’Andorra. Els grana tindran un examen ben complicat, un duel que serà tot un simulacre de cara a un futur play-off perquè el conjunt del Principat presentarà un partit de màxima intensitat. Els dels Pirineus són el segon millor local del grup, només superat pels de Dani Vidal.
El conjunt de Beto Company tan sols ha perdut un partit a l’Estadi Nacional aquesta temporada i va ser contra el Bilbao Athletic per 0-2. Curiosament, aquest també va ser el mateix rival –i mateix resultat– que va derrotar al Nàstic al Nou Estadi per última vegada.
Amb la golejada per 4-1 contra el Real Unión els grana van demostrar que a casa són una piconadora d’equips. Diumenge, els grana tindran una nova oportunitat d’espantar els fantasmes a domicili, on no es guanya des de l’1 de febrer.
El conjunt tricolor no posarà les coses fàcils per al Nàstic. Amb Beto Company a la banqueta, l’Andorra ha reviscolat i es presenta com un dels equips en millor dinàmica de la part alta. Els dels Pirineus són un equip que, si el rival el deixa jugar, és capaç de sobrepassar a qualsevol equip.
Els andorrans brillen en el seu futbol associatiu, però també tenen individualitats per trencar la defensa rival amb un joc més directe. De fet, si hi ha una davantera que és capaç de mantenir el ritme de Pablo Fernández i Antoñín Cortés és la de l’Andorra.
Lautaro de León i Manu Nieto arriben al duel en la millor forma. En els darrers dos partits, els dos davanters han marcat tres gols cadascú. De fet, en el darrer partit a casa, l’Andorra va endossar un 5-1 a la Segoviana amb hat-trick de Nieto i un doblet de Lautaro. Tots dos acumulen 22 gols aquesta temporada, dos més dels aconseguits per Pablo i Antoñín, que en sumen 20.
En el duel al Nou Estadi Costa Daurada, Lautaro de León ja va marcar al Nàstic. En aquell partit, però, el més destacat va ser l’extrem Josep Cerdà. Amb tot, Cerdà ha estat desaparegut els darrers dos duels per unes molèsties físiques que el mantenen la seva disponibilitat per al partit de diumenge com una incògnita.
Pel que fa al Nàstic de Tarragona, Dani Vidal recuperarà Antonio Leal de cara al duel contra l’Andorra. D’aquesta manera, Óscar Sanz quedarà alliberat per tornar al mig del camp.
Vell conegut
Beto Company i Dani Vidal es coneixen bé. L’ampostí va ser entrenador de la Pobla de Mafumet durant dues temporades, tancant la seva etapa el curs 2020-2021. Curiosament, l’encarregat de substituir-lo va ser Dani Vidal. L’actual entrenador del Nàstic va saltar del Juvenil A per salvar la situació amb la Pobla, un mèrit que li van brindar la possibilitat de pujar al primer equip com a segon de Raül Agné.