Futbol
El Nàstic Femení es juga l’ascens de categoria en el darrer derbi amb el CEF Sant Pere i Sant Pau
Les grana necessiten guanyar el duel i esperar els resultats de rivals d’altres grups per ascendir
L’equip femení del Nàstic de Tarragona es juga l’ascens a Primera Catalana aquest diumenge a les 19.45 hores en el darrer derbi tarragoní de la temporada contra el CEF Sant Pere i Sant Pau que es disputarà al camp municipal del barri.
Les grana, entrenades per Fran Rodríguez, necessiten sumar una victòria contra l’equip del barri tarragoní i esperar un resultat favorable d’equips d’altres grups de Segona per poder assolir un dels bitllets d’ascens que corresponen als segons classificats amb millor coeficient.
Enguany la Segona Catalana ha comptat amb una màxima igualtat. El grup 7 és un dels més competitius i l’Aldeana –que ja ha pujat com a primer classificat–, el Nàstic, l’Icomar i el CEF Sant Pere i Sant Pau han bregat durant tot el curs a la part alta de la categoria.
Degut a anteriors resultats, el Sant Pere i Sant Pau ja ha quedat fora de la carrera per l’ascens i Nàstic i Icomar es juguen aquesta possibilitat. «Arribem amb una dinàmica molt positiva. En tota la segona volta no hem conegut la derrota i estem molt motivades per afrontar el partit i assolir l’objectiu de l’ascens», va destacar a Diari Més el tècnic grana Fran Rodríguez.
Les grana hauran de guanyar i esperar, mentre que l’Icomar estarà a una ensopegada del Nàstic per poder assaltar la segona posició. En aquest sentit, Rodríguez va subratllar que la clau és que «ser fidels al nostre estil i mostrar caràcter. És un derbi i hi haurà expectació al camp, són al·licients que hem de dominar. El que està clar és que no podem anar pensant en els altres resultats».
En aquest punt, Rodríguez va ser crític i va destacar que «ens hauria agradat decidir l’ascens amb un play-off, potser hauria sigut més adient tenint en compte que el nostre grup és dels més igualats a la categoria i surt més perjudicat que d’altres a nivell de coeficient».
Això sí, les grana primer hauran de guanyar a un Sant Pere i Sant Pau que, a la primera volta, no van aconseguir vèncer. L’equip del barri tarragoní no posarà les coses fàcils. El tècnic del sènior femení i coordinador del CEF Sant Pere i Sant Pau Iván León va destacar que «serà un partit molt bonic. Juguem a casa, és el moment d’acomiadar-nos de la nostra afició i és el derbi contra el Nàstic així que la motivació és elevada». A més, León va avisar que «pocs equips ens han guanyat a casa enguany i volem que això continuï així, anirem per la victòria».
Projecte en ascens
El femení del Nàstic continua enguany el seu creixement després de la incorporació del tècnic Fran Rodríguez el curs passat i les coordinadores Mariona Martí i Marta Líria al capdavant del projecte. Aquesta temporada l’equip s’ha mudat a la Ciutat Esportiva Gimnàstic de Tarragona amb la resta d’equips de l’entitat després d’una temporada a la Pobla de Mafumet.
Fran Rodríguez va subratllar la millora que suposa entrenar en la nova instal·lació «allà disposem de tot el que necessitem. A més, enguany, amb la incorporació d’un equip juvenil, disposem de més jugadores que estirar i poder completar els entrenaments amb millor dinàmica. Aquests petits detalls en el dia a dia són els que donen els fruits i que, amb esforç i treball, facin que siguem l’equip que menys gols rep del grup i el segon que més genera».