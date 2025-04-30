Futbol
Migue Leal i Marc Fernández, endollats i preparats per complir ‘la llei de l’ex’ contra l’Andorra
Els dos jugadors que van participar a la golejada van estar a l’equip pirinenc abans d’arribar al Nàstic
Hi ha lleis no escrites en el futbol que se solen complir durant els partits i una és l’anomenada «llei de l’ex». Aquesta dicta que sempre que un jugador que s’enfronti al seu exequip, acabarà marcant o sent important en el partit. El Nàstic de Tarragona viatjarà diumenge a Andorra per fer valer aquesta norma amb dos exjugadors del club del Principat com són Migue Leal i Marc Fernández. Dos homes que, de fet, van ser partícips de la golejada grana contra el Real Unión.
El conjunt de Dani Vidal va recarregar energies al Nou Estadi Costa Daurada amb el 4-1 contra el Real Unión del darrer diumenge. En aquesta victòria va ser clau, per una banda, Migue Leal. El lateral dret va assistir per la dreta a Pablo Fernández en el 2-1 i, posteriorment, va marcar el 3-1 amb una canonada que va treure les teranyines de la porteria.
Aquest golàs va ser el primer que marca amb la samarreta grana des de la seva arribada al gener. Llavors, Leal va aterrar a Tarragona després de mitja temporada sense competir, el seu darrer club va ser, precisament l’Andorra, on va militar durant tota la temporada passada.
Amb tot, aquesta no va ser del tot profitosa per a Leal, perquè va jugar 15 partits dels quals només 8 va ser des de l’onze titular. Amb el descens de l’Andorra, Migue Leal es va quedar sense equip fins que el conjunt grana el va fitxar a l’hivern. Ara, Migue Leal torna al seu anterior estadi en el seu millor moment de forma.
L’altre jugador amb passat andorrà és Marc Fernández. El segon capità del Nàstic, que ahir va celebrar els seus 35 anys, també tornarà al que va ser el seu estadi ara fa tres temporades. Enguany, però, serà la primera vegada que torni al Principat des que va marxar. Marc Fernández ha assolit el paper de revulsiu a la plantilla de Dani Vidal.
En el darrer duel al Nou Estadi, el segon capità va tornar a destacar amb una assistència a Pablo Fernández. En l’anterior, contra l’Unionistas, també va aparèixer provocant i transformant un penal i també repartint una assistència a Gorostidi. Migue Leal i Marc Fernández tindran el seu paper aquest diumenge, sigui des de l’onze inicial o com a revulsiu i, pels interessos del Nàstic, convindria que es complís la «llei de l’ex».
El Nàstic ha patit la llei
En contra, el Nàstic ja ha patit «la llei de l’ex». Concretament, va ser en la dolorosa derrota contra l’Ourense. Llavors, Xesc Fullana va anotar el primer gol del 2-1 del Nàstic al camp de l’Ourense. El jugador balear ja ho va fer en l’anterior enfrontament amb el Nàstic, quan el seu gol va donar la victòria al Cornellà.