El Nàstic organitza la Marea Grana a Andorra: entrada i viatge per 28 euros

Els granes disposen solament de 200 entrades que només es podran adquirir de forma presencial

Imatge d'un partit anterior entre l'Andorra i el Nàstic a l'Estadi Nacional del Principat

El Nàstic ha organitzat el desplaçament per tal que l’afició grana acompanyi a l’equip en el transcendental partit de la jornada 35 davant el FC Andorra, aquest diumenge a les 15.30 h, a l’Estadi Nacional del Principat.

El club ha rebut només un total de 200 entrades, facilitades pel FC Andorra, amb un preu de 10 euros per persona a partir dels 6 anys (gratuït per als menors de 0 a 5 anys). Aquestes només es podran adquirir de forma presencial a la botiga del club, i exclusivament per a socis del Nàstic, que podran comprar fins a dues entrades per abonat, presentant el carnet, i facilitant el nom, cognoms i DNI.

Per facilitar el desplaçament, el club també ofereix servei d’autocar amb un cost total de 28 euros (entrada inclosa). Només socis poden accedir a aquest paquet i els menors de 16 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult.

La sortida cap a Andorra tindrà lloc diumenge mateix:

  • 08.45 h des de l’Avinguda Catalunya (Camp de Mart)
  • 09.00 h des de les instal·lacions del Nou Estadi Costa Daurada
  • La tornada es farà un cop finalitzat el partit.

El FC Andorra ha informat que no es vendran entrades per a aficionats visitants a les taquilles de l’Estadi Nacional, i que els seguidors locals hauran de presentar el passaport o el carnet de soci per accedir a l’estadi.

Els horaris d’atenció per adquirir entrades a la botiga del club són:

  • Dimarts: de 16 a 19 h
  • Dimecres i divendres: de 10 a 13.30 h i de 17 a 19 h
