Desplaçament
El Nàstic organitza la Marea Grana a Andorra: entrada i viatge per 28 euros
Els granes disposen solament de 200 entrades que només es podran adquirir de forma presencial
El Nàstic ha organitzat el desplaçament per tal que l’afició grana acompanyi a l’equip en el transcendental partit de la jornada 35 davant el FC Andorra, aquest diumenge a les 15.30 h, a l’Estadi Nacional del Principat.
El club ha rebut només un total de 200 entrades, facilitades pel FC Andorra, amb un preu de 10 euros per persona a partir dels 6 anys (gratuït per als menors de 0 a 5 anys). Aquestes només es podran adquirir de forma presencial a la botiga del club, i exclusivament per a socis del Nàstic, que podran comprar fins a dues entrades per abonat, presentant el carnet, i facilitant el nom, cognoms i DNI.
Per facilitar el desplaçament, el club també ofereix servei d’autocar amb un cost total de 28 euros (entrada inclosa). Només socis poden accedir a aquest paquet i els menors de 16 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult.
La sortida cap a Andorra tindrà lloc diumenge mateix:
- 08.45 h des de l’Avinguda Catalunya (Camp de Mart)
- 09.00 h des de les instal·lacions del Nou Estadi Costa Daurada
- La tornada es farà un cop finalitzat el partit.
El FC Andorra ha informat que no es vendran entrades per a aficionats visitants a les taquilles de l’Estadi Nacional, i que els seguidors locals hauran de presentar el passaport o el carnet de soci per accedir a l’estadi.
Els horaris d’atenció per adquirir entrades a la botiga del club són:
- Dimarts: de 16 a 19 h
- Dimecres i divendres: de 10 a 13.30 h i de 17 a 19 h