Futbol
Final: Nova golejada a casa del Nàstic
Nàstic
Joan Oriol de penal (10') Pablo (56') i (76'), Migue Leal (62')
Finalitzat
4
1
Real Unión
Garrido (14')
Final
Tercera golejada a casa.
Álex Jiménez té el cinquè
Contraatac de llibre que lidera Álex Jiménez. Marc Fernández l'acompanya, però el davanter decideix definir i no passar-li. La pilota va fora.
De nou Marc!
Jugada assajada. Passada en curt de córner al primer pal, on apareix Marc Fernández del no-res. El xut, però, surt per sobre de la porteria.
Ho prova Marc Fernández!
Xut des de la frontal de l'extrem que atura el porter rival.
Doble canvi del Nàstic
Entra Juncà i Álex Jiménez per Joan Oriol i Pablo.
Que ho sentin a Lleó!
El Nou Estadi vibra amb el seu equip cantant "Visca el Nàstic i Visca Tarragona!"
Marc Fernández fa mig gol
Centre lateral de Marc Fernández que va tovet cap a Pablo. L'asturià remata plàcidament cap a dins. Sense oposició en el salt. Golejada per inèrcia.
GOL DEL NÀSTIC!
Canvis del Nàstic
Marxen Víctor Narro i Antoñín per Marc Fernández i Jaume Jardí
Canvi del Real Unión
Marxa Obi i entra Domínguez.
Roberto Torres a la tanca
Prova el tir directe el navarrès, però no supera la tanca.
Antoñín es desmarca i força una expulsió
Control orientat d'Antoñín per quedar-se completament sol. Quintana li fa falta i, en ser l'últim, és vermella directa. El Real Unión es queda amb 10.
GOLÀS de Migue Leal per arreglar-ho tot
"Toxicidad fuera, malas vibras fuera" va cantar Migue Leal. Roberto Torres li fa arribar la pilota i el lateral envia una canonada des de la frontal per treure les teranyines de la porteria.
GOL DEL NÀSTIC!
Canvi del Nàstic
Entra Roberto Torres per Concha.
FInalment, un centre lateral
Centre lateral de Migue Leal que remata Pablo entre dos defensors i la pilota, poc a poc, acaba al fons de la xarxa.
GOL DEL NÀSTIC!
Ho prova Gorotidi
En curt el córner de Narro. Gorostidi perfila, busca l'espai i prova el tir directe des de la frontal que surt fregant el pal dret de Wright.
Males vibracions
Primers minuts de la segona meitat amb la mateixa tònica. Poca intensitat en els atacs i poques idees.
Comença la segona meitat
Mou la pilota el Nàstic.
Descans
De més a menys un Nàstic que ha acabat la primera part deixant passar els minuts amb desig que arribi el descans.
De més a menys
El Nàstic ha entrat amb força al partit, però l'ha perdut amb el pas dels minuts amb una fuga que s'ha engrandit amb el gol del Real Unión.
Apareix Óscar Sanz
Contraatac del Real Unión. Gorka Pérez perd el duel individual amb Benito, però Sanz apareix per treure el perill amb contundència.
Canvi del Real Unión
Entra Eimil per Santos.
Falta una marxa més
El Nàstic domina, però li falta una marxa més. Moviments molt lents i previsibles dels grana i els falta el toc de màgia característic del Nàstic. Més desmarcades, més jugades individuals, més trencar línies. Això li falta a l'equip.
Domini grana
Control absolut del Nàstic contra un Real Unión tancat amb pany i clau en defensa. Dues línies de cinc jugadors que frenen al Nàstic. Narro prova des de lluny, però encara sense gaire perill.
Es reaciva el Nàstic
Rematada des de la frontal de Concha que bloca un defensor. Passar-la a Pablo era millor opció.
Massa espais
En les transicions ofensives del Real Unión, hi ha un buit al mig del camp del Nàstic que el conjunt basc aprofita com vol. A la segona línia no va ningú i el Real Unión busca les rematades sense oposició.
Ho prova Migue Leal
S'incorpora en atac Migue Leal fins a l'àrea rival. Gorostidi el veu i filtra la passada, però la rematada de Leal amb l'esquerra surt fora.
Moment visitant
El Real Unión s'imposa sobre la gespa. Moment delicat per al Nàstic que busca fer mal, però amb massa timidesa.
Dani Garrido des de la frontal tot sol
Molta facilitat en el gol. Garrido atrapa a la frontal i el Nàstic li deixa tot el temps del món per preparar-se i rematar. No pot aturar-la Rebollo.
Gol del Real Unión
Dani Rebollo!
Bona actuació del porter grana per evitar l'empat. Rematada de Rivero tot sol que acaba bloquejada.
Per la dreta
Xut ras del capità per la dreta, Wright endevina les intencions, però no arriba.
GOL DEL NÀSTIC
Penal a favor del Nàstic!
Controla un defensa dins de l'àrea, Antoñín és murri i posa la cama i el central li colpeja.
Avisa Benito
Es mou el Real Unión. Xut de Benito des de la frontal de l'àrea que va a córner.
Ara Pablo!
Quatre remats en quatre minuts. Ara l'atac ve per l'esquerra. Centre alt de Narro que caça Pablo amb la dreta, però Wirght l'atura.
La té Antoñín!
Nou atac del Nàstic. Contraatac per la dreta, centre lateral de Migue Leal cap a Antoñín al segon pal, però Wright apareix per aturar el remat a boca de canó.
La primera del Nàstic!
Centre lateral d'Antoñín que remata Gorostidi al primer pal. La pilota surt llepant el pal.
Comença el partit!
Mou la pilota el Real Unión.
El Nàstic no afluixa!
Nou tifo d'Orgull Grana, ara amb Luffy, protagonista d'One Piece
Óscar Sanz al rescat
Sense Antonio Leal que està sancionat per veure la 5a groga, Óscar Sanz serà el central titular al costat de Gorka Pérez. El migcampista passa per sobre d'Unai Dufur com a prioritat a la defensa.
Torna la dupla
Pablo i Antoñín, l'altura i la rapidesa, el gol i el gol. Els dos pitxitxis grana tornen a l'onze de Dani Vidal. El tècnic grana torna als orígens i estableix un 4-4-2 deixant Roberto Torres a la banqueta.
Banqueta visitant
Irazusta (ps), Domínguez, Cayarga, Emil, San Bartolomé, Charly i Labaka.
Banqueta grana
Alberto Varo (ps), Peiri (ps), Unai Dufur, David Juncà, Jaume Jardí, Marc Fernández, Álex Jiménez, Roberto Torres, Oriol Subirats, Enric Pujol i Agus.
Minut a minut: La Ponferradina perd al descans
Partit en marxa al Municipal de Tarazona. Ara mateix, al descans, el Tarazona guanya per 1-0 a la Ponferradina amb un gol de Agüero. D'aquesta manera, la Ponferradina perd l'oportunitat de posar-se a dos punts i la Cultural salva de nou distàncies.
Dur cop salpebrat amb la derrota de la Cultural Leonesa
Partit termòmetre per al Nàstic. Perdre al Reino de León va ser un dels cops més durs de tota la temporada per a la plantilla. Amb aquell partit van morir les opcions de l'ascens directe i els resultats d'aquest cap de setmana encara ho empitjoren. La Cultural Leonesa va perdre dissabte al camp del Bilbao Athletic per 2-0 fet que, si el Nàstic hagués guanyat a Lleó i avui, s'hauria quedat a un punt. Ara, guanyar és necessari per no perdre el play-off contra un filial basc que empeny des del darrere.
Onze del Real Unión
James Wright, Sergio Santos, Alberto Olaortua, Alberto Quintana, Joseca Márquez, Rivero, Vidorreta, Aranzabe, Dani Garrido, Sergio Benito i Obieta.
Onze del teu Club Gimnàstic
Dani Rebollo, Migue Leal, Óscar Sanz, Gorka Pérez, Joan Oriol, Marc Montalvo, Ander Gorostidi, Víctor Narro, David Concha, Pablo Fernández i Antoñín Cortés.
El Nàstic-Real Unión està a punt de començar!
El Nàstic de Tarragona torna a casa a llepar-se les ferides. Després d'una duríssima derrota contra la Cultural Leonesa, els grana necessiten tornar a guanyar i convèncer davant els seus contra un Real Unión necessitat. Els bascs estan en zona de descens i buscaran guanyar al camp del millor local de la categoria.