Futbol
El Nàstic vol llepar-se les ferides contra un Real Unión necessitat
El conjunt basc arriba de perdre contra el Barça i caure en posicions de descens de categoria
El Nàstic de Tarragona torna diumenge al Nou Estadi Costa Daurada per llepar-se les ferides davant de la seva afició. Els grana arriben tocats després de la derrota a Lleó i volen recuperar les sensacions contra un rival amb necessitats urgents. El Real Unión visita Tarragona per sumar tres punts que l’ajudin a sortir del pou del descens de categoria.
El conjunt entrenat per Albert Carbó, com el Nàstic, també arriba al partit després de patir una derrota. Aquesta, però, va ser més dolorosa perquè va caure per 1-3 a l’Stadium Gal contra el Barça Atlètic i, de retruc, van tornar a les posicions de descens dotze jornades després de poder sortir. A falta de cinc jornades per acabar la competició, el Real Unión li queden poques bales per certificar la permanència i més ara que, perdent contra el filial blaugrana, va donar ales a un nou equip en la lluita acarnissada per la permanència.
De la mateixa manera que el Nàstic, el Real Unión també és un equip de dues cares. De fet, tots equips comparteixen un mateix origen de la desgràcia lluny dels seus estadis perquè la darrera vegada que els dos equips van guanyar a domicili va ser a la jornada 22, la primera setmana de febrer. Llavors, el conjunt basc va superar per 0-2 al Barakaldo i, des de llavors, no han tornat a rascar cap triomf més lluny de l’Stadium Gal. Això sí, les darreres sortides van ser exigents, perquè els bascs van jugar al camp de la Cultural Leonesa i de la Ponferradina i només van poder rascar un punt al Reino de León.
El Real Unión arribarà al Nou Estadi amb la baixa del migcampista Iker Bilbao, que va ser expulsat per doble targeta groga el darrer cap de setmana. D’altra banda, les seves armes a l’atac estaran preparades. Sergio Benito és el seu màxim golejador amb 9 dianes i Víctor San Bartolomé és un dels seus millors habilitadors. Pel que fa al sistema esperat, el tècnic Albert Carbó ha demostrat que no té cap problema a establir un mur defensiu amb cinc defensors lluny de l’Stadium Gal. Els bascs buscaran aguantar les escomeses del Nàstic i buscar la seva ocasió a través del joc directe.
Sense mirar a l’Stadium Gal
El Nàstic de Dani Vidal no podrà tenir com a referència el duel disputat a l’Stadium Gal per preparar el d’aquest diumenge. Llavors, els grana van caure per la mínima després d’un gol de penal de Quique Rivero. Amb tot, el protagonista d’aquell partit va ser l’aigua, perquè la constant pluja que va caure durant tot el cap de setmana a Irun va deixar completament inundada la gespa de l’Stadium Gal i la pilota gairebé no rodava.
Seguretat a casa
El Nàstic haurà de retocar de nou la defensa per aquest diumenge. Antonio Leal va veure la cinquena groga a Lleó i serà baixa per acumulació de targetes. D’aquesta manera, Leal se suma a la baixa coneguda de Borja Granero i el dubte de Pol Domingo, que encara es troba en procés de recuperació de la seva lesió. D’aquesta manera, Dani Vidal haurà de decidir parella per a Gorka Pérez i Óscar Sanz i Unai Dufur són els principals candidats.