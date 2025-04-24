Futbol
El Nou Estadi Costa Daurada, l’antídot més eficaç contra els dubtes del Nàstic
Els grana acumulen un ple de victòries a casa des del febrer i poden arribar a millorar el seu propi rècord de millor local
El Nàstic continua recuperant-se de la garrotada patida al Reino de León. Ahir, la plantilla va tornar als entrenaments amb els pensaments enfocats al duel contra el Real Unión de Irun amb els seus. El Nou Estadi Costa Daurada s’ha convertit en l’antídot més eficaç d’un equip que sembla diferent lluny de Tarragona i diumenge s’espera que la fórmula es repeteixi per recuperar bones sensacions. De fet, el Nàstic sempre ha guanyat després d’una derrota a domicili.
El conjunt de Dani Vidal ha entrat en un cicle viciós des del febrer. Aquell mes va arribar la darrera victòria a domicili, amb un partit treballat a Balaídos, i també la darrera derrota a casa, en un partit per oblidar contra el Bilbao Athletic. Des de llavors, el Nàstic s’ha empassat un verí sempre que jugava fora de casa –on no ha sumat ni victòries ni bones sensacions– i s’ha pres l’antídot a Tarragona acumulant un ple de victòries davant els seus.
Durant la temporada, aquestes reaccions en tornar al Nou Estadi han sigut necessàries en diverses ocasions. La primera va arribar a l’octubre. Després de caure per 4-0 contra l’Arenteiro, el Nàstic necessitava sumar de tres i ho va aconseguir amb un solvent 2-0 contra l’Osasuna Promesas, un filial que no havia guanyat mai. Aquesta fórmula es va repetir la setmana passada després de perdre contra el Sestao River a domicili, i golejant per 4-0 a l’imbatut Unionistas. Fora de casa el Nàstic ha viscut els seus mínims tant a nivell de resultats com a sensacions. Partits al camp contra l’Unionistas i la Ponferradina, que van servir per tancar l’any amb derrota, van arribar amb un equip que no va mostrar mèrits per emportar-se els tres punts. Això sí, a casa tot es va arreglar amb un 5-0 contra la Gimnástica Segoviana per obrir el 2025.
Al febrer, la derrota per 2-1 al camp de l’Ourense va deixar a l’equip i al cos tècnic tocats, però el Nou Estadi va respondre de nou. De fet, des de la victòria per 3-2 contra el Barça Atlètic el Nàstic no ha fet més que guanyar i amb bones sensacions contra qualsevol club. Sigui de la part alta o de la part baixa, qualsevol rival que ha passat pel Nou Estadi Costa Daurada ha marxat de Tarragona amb la cua entre les cames, els darrers van ser la Ponferradina amb una golejada per 5-1 i l’Unionistas amb un 4-0.
Després de la derrota contra la Cultural Leonesa, l’equip necessita prendre un nou antídot aquest diumenge contra el Real Unión. Malgrat que era difícil assolir la primera posició, perdre aquest camí esperançador a Lleó ha deixat tocada tant a la plantilla com a l’afició. D’aquesta manera, el duel d’aquest diumenge contra el Real Unión de Irun serà un nou termòmetre per posar en balanç l’estat del millor local de la categoria.
Les dades
La fiabilitat del Nàstic al Nou Estadi és el que ha portat l’equip a mantenir-se durant tota la temporada en posicions de play-off. Aquesta dinàmica també es va mostrar l’any passat. Llavors, el Nàstic va tancar el curs com a millor local amb un balanç de 12 victòries, 5 empats i 2 derrotes. Enguany, els de Dani Vidal poden millorar aquest rècord si guanyen els tres partits restants a casa.