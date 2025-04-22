Futbol
L’experiència de temporades anteriors: la clau del Nàstic per un possible Play-off
Els granes es convertirien en l’equip amb més participacions en el Play-off de Primera RFEF, tot i que encara sense èxit
La derrota del Nàstic el passat diumenge a Lleó descarta, si no matemàticament, sí virtualment, les opcions d’ascens directe dels granes. Aquest es disputarà ara entre la mateixa Cultural Leonesa i el seu rival local, la SD Ponferradina.
Amb aquesta porta pràcticament tancada, el Nàstic té clar que totes les opcions de pujar passen pel Play-off, un format en què l’equip ja té una àmplia experiència. Tot i que la classificació per a la promoció encara no està assegurada, si els granes mantenen la solidesa mostrada enguany, especialment al Nou Estadi, tot fa pensar que tornaran a disputar una nova oportunitat d’ascens.
Des de la creació de la Primera RFEF, el Nàstic ha participat dues vegades en el Play-off, i aquesta, seria la tercera. Si es confirma la classificació, es convertiria en l’equip amb més presències en aquesta fase. A més, en les dues ocasions anteriors, els tarragonins van aconseguir arribar fins a la final, tot i que el somni de l’ascens es va truncar de manera traumàtica.
Una de les grans lliçons que ha deixat l’experiència dels Play-offs és la importància de la posició a la lliga regular. Una millor classificació garanteix disputar la tornada a casa i superar l’eliminatòria en cas d’empat, dos factors que les estadístiques demostren que augmenten significativament les opcions de passar ronda. Per tant, és fonamental afrontar la fase final amb la millor puntuació i posició possibles.
Amb això dit, i coneguts ja els possibles rivals del grup 1, donem un cop d’ull al grup sud per analitzar, a grans trets, els potencials adversaris dels granes en la promoció.
El Ceuta ocupa amb autoritat la primera posició i tot indica que té a les seves mans l’ascens directe, fet que evitaria una reedició de la duríssima semifinal de l’any passat contra l’equip de José Juan Romero.
El segon classificat és actualment el Real Murcia, un històric del futbol espanyol amb una gran afició i un estadi imponent. L’equip compta amb una plantilla plena de noms destacats i és, a més, el millor visitant del seu grup. Curiosament, el seu rendiment a casa és més irregular, possiblement afectat per la pressió dels gairebé 30.000 aficionats que omplen l’Antonio Roca.
En tercera posició hi trobem l’Antequera, una de les revelacions de la temporada. L’equip andalús ha mostrat un creixement constant els darrers anys i, amb una gran primera volta, s’ha consolidat com un rival molt difícil de batre. Tot i una segona volta menys brillant, mantenen un joc combatiu i compten amb el màxim assistent de la categoria: Chema Núñez.
També en zona de promoció trobem l’UD Ibiza, un habitual en aquestes fases que disposa d’una estructura, pressupost i plantilla de nivell superior. La temporada passada van caure a les semifinals del Play-off contra el Barça Atlètic.
L’última plaça de moment és per al Mérida, un conjunt molt fort a casa, però que baixa considerablement el rendiment com a visitant. De fet, és l’equip que més gols encaixa del seu grup.
A l’aguait, esperant qualsevol oportunitat per colar-se al Play-off, hi ha tres filials molt potents: l’Atlético, el Sevilla i el Reial Madrid.