Final: Derrota i a mirar cap al 'play-off'
Cultural Leonesa
Escobar de penal (55' i 65')
Finalitzat
2
1
Nàstic
Narro (70')
Final
Derrota i a mirar cap al play-off.
Canvi de la Cultural
Marxen Chacón i Barri i entren Presa i Samanes.
Targeta groga per a la Cultural
La veu Bicho.
Targeta groga per a a Cultural
La veu Chacón
Clara d'Escobar
Contraatac perfecte que ha arribat amb la Cultural a l'àrea petita. Passada de la mort a Escobar que no arriba per mil·límetres.
Canvi del Nàstic
Entra Marc Fernández per Jaume Jardí, que s'ha lesionat.
Canvi de la Cultural
Entra Calderón per Pibe.
Canvi del Nàstic
Entra Juncà per Oriol.
Jardí a Narro
Bona triangulació grana. Jardí habilita a Narro que, sense angle, posa la pilota a l'escaire.
GOL DEL NÀSTIC!
Era clar
Dos refusos de Gorka Pérez i el perill continuava a l'àrea. Chacón dribla i Oriol se'l menja. Penal clar.
Gol de la Cultural
De nou, per la dreta, Escobar supera a Dani Rebollo.
Nou penal en contra del Nàstic
Targeta groga per al Nàstic
La veu Joan Oriol.
Minuts difícils
Després del gol la Cultural ha posat contra les cordes al Nàstic. Esperonats per l'afició han sobrepassat als de Dani Vidal i Rebollo ha aturat dues ocasions clares. Toca recompondre's.
Canvis del Nàstic
Entren Pablo i Jardí per Torres i Concha.
Gol de la Cultural
Anton Escobar supera a Rebollo, tot i que el porter grana endevina la direcció.
Penal a favor de la Cultural
Agafada a l'àrea d'Antonio Leal que ha castigat l'àrbitre. Rigorós.
Ara Rebollo!
Quina arrancada de la Cultural. Ara tir llunyà de Pibe que ha obligat a estirar-se Rebollo.
Gorka Pérez!
Jugada perillosa de la Cultural. Escobar li ha servit en safata el gol a Chacón, però el central grana Gorka Pérez ha aparegut del no-res per frenar l'ocasió clara de gol.
Comença la segona meitat
Mou la pilota el Nàstic.
Descans
Tensió sense perill
La pilota es passeja
El centre enverinat no l'ha rematat ningú i ha sortit fregant el pal de Rebollo.
Targeta groga per al Nàstic
La veu Óscar Sanz que provoca una falta perillosa a la frontal.
Targeta groga per a la Cultural
La veu Maestre.
Canvi de la Cultural
Marxa Satrústegui i Manu Justo lesionats i entren Víctor Ruiz i Antón Escobar.
Es lesiona un defensor de la Cultural
Es lesiona el central Satrústegui i, de moment, la Cultural juga amb un home menys.
Tarragona i Espanya
L'afició grana anima al Nàstic cantant "Visca el Nàstic i visca Tarragona". No li ha agradat a l'afició lleonesa, que ha respost amb xiulets i cantant "Espanya, Espanya"
Targeta groga per al Nàstic
La veu David Concha.
Aguanta el Nàstic
Es defensa ve de les escomeses de la Cultural i busca la seva oportunitat.
La Cultural agafa el timó
Ara és el líder qui té la iniciativa. Falta perillosa a uns metres del vèrtex de l'àrea grana. Perfecta per a una centrada.
Atrapats a l'àrea
Dos córners consecutius de la Cultural. Els lleonesos traslladen el perill a l'àrea grana.
Nou avís de la Cultural
Centre lateral a la petita que no remata Chacón per poc.
Calma el partit el Nàstic
Els grana (de verd) mantenen la possessió i comencen a formular jugades.
Avisa la Cultural
Tir des de la frontal de Chacón que surt per sobre del travesser.
Ho prova Concha!
Centre lateral del de Santander que intenta rematar Antoñín. Atrapa Bañuz.
Actius per l'esquerra
Narro comença a fer forat per l'esquerra. El Nàstic creix.
Aproximacions per a la Cultural
El primer equip en buscar porteria ha sigut la Cultural. Amb una falta directa i un tir lateral ha buscat a Dani Rebollo, però no ha materialitzat cap ocasió clara. El Nàstic s'adapta amb la possessió.
Comença el partit!
Mou la pilota la Cultural
El Nàstic va amb tot
Dani Vidal no s'arronsa i ve al Reino de León amb l'onze de gala. A l'atac, Pablo torna a quedar-se a la banqueta per donar pas a Antoñín com a únic punta referent i al seu trident d'escuders: David Concha per la dreta, Víctor Narro per l'esquerra i Roberto Torres com a mitjapunta.
Els aficionats grana entren al Reino de León
Els aficionats del Nàstic que s'han desplaçat pel seu compte comencen a entrar al Reino de León. Poc a poc agafen posicions per animar el seu equip.
El Nàstic té el seu amulet
S'ha de lluitar el foc amb foc. Contra les malediccions, el Nàstic té el seu amulet. Avui el Nàstic lluirà el verd de la segona equipació, un color que, sempre que l'ha portat aquesta temporada, no ha conegut la derrota.
La Ponferradina, a la espera
La Ponferradiana, el segon classificat, està ben atent al duel entre la Cultural i el Nàstic. Els del Bierzo ja han fet la seva feina i han guanyat per 3-2 a l'Osasuna Promesas amb un gol al temps afegit. Ara mateix, la Ponferradina és segona i està a dos punts de la Cultural. Si el seu màxim rival perd, dependran d'ells mateixos per posar-se líders.
Trencar malediccions
Fa un any, el Nàstic va caure per 3-0 al Reino de León. Des de llavors, els grana no han tornat a guanyar a Castella i Lleó. De fet, mai han guanyat en el camp lleonès. Toca trencar una nova maledicció: la setmana passada el Nàstic ho va fer guanyant a l'Unionistas per 4-0, la seva bèstia negra.
Potències invertides
La Cultural i el Nàstic són potents de forma invertida. Els de Dani Vidal són el millor local de la categoria, però avui juguen de visitant mentre que la Cultural Leonesa són el millor equip visitant, però avui ho faran de local.
Banqueta local
Amigo (ps), Rodri, Presa, Calderón, Lanchi, Samanes, Víctor Ruiz, Escobar, Txus Alba, Artola i Joel Ruiz (ps).
Onze de la Cultural Leonesa
Miguel Bañuz, Guzmán Ortega, Satrústegui, Fornós, Álvaro Martínez, Diego Barri, Sergi Maestre, Bicho, Luís Chacón, Pibe i Manu Justo.
Banqueta grana amb pólvora
Alberto Varo, Unai Dufur, Ander Gorostidi, David Juncà, Jaume Jardí, Marc Fernández Pablo Fernández, Álex Jiménez i Enric Pujol (juvenil)
Onze del Nàstic confirmat!
Dani Rebollo, Migue Leal, Gorka Pérez, Antonio Leal, Joan Oriol, Marc Montalvo, Óscar Sanz, Roberto Torres, David Concha, Víctor Narro i Antoñín Cortés.
Duel d'altura al Reino de León
Nàstic i Cultural Lleonesa xoquen avui a la jornada 33 de Primera Federació. Primera final per als dos equips. Primer i tercer juguen un duel clau per a l'ascens directe. La Cultural té l'opció de deixar enrere un dels seus perseguidors i revifar després de 7 jornades amb només una victòria i el Nàstic necessita guanyar per tenir alguna opció per coronar la primera posició i l'ascens directe.