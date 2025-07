El Nàstic vol trencar la maledicció de Castella i Lleó: quatre visites sense victòria

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

El Nàstic té aquest diumenge l’oportunitat de tancar un cercle al Reino de León. Ara fa gairebé un any, un 28 d’abril, el conjunt de Dani Vidal va caure per 3-0 contra la Cultural Leonesa en un duel que no va ser cap impediment en el camí del conjunt grana a la segona posició. Amb tot, va començar una maledicció particular: els tarragonins no han tornat a guanyar en les seves visites a equips d’aquesta Comunitat Autònoma.

Els grana han sumat quatre desplaçaments a Castella i Lleó. El 3-0 contra la Cultural Leonesa del curs passat, el 2-0 contra la Ponferradina, l’1-0 contra l’Unionistas de Salamanca i, finalment, l’1-1 al camp del Zamora. Tres derrotes i un empat que van venir acompanyat amb –tret del duel contra el Zamora– d’una versió dolenta de l’equip a nivell de joc, una que ha sortit sovint en els darrers duels lluny del Nou Estadi. El Nàstic, però, està preparat per trencar aquesta maledicció després de golejar l’Unionistas al Nou Estadi, un rival que no havia vençut mai. Aquest tipus de reptes li agraden a Dani Vidal. De fet, el tècnic grana va destacar en el postpartit que «hi ha certes ratxes que m’agrada trencar» i la victòria contra l’Unionistas va ser més que satisfactòria.

El revers del malefici

Aquest malefici a Castella i Lleó ha tingut el seu revers aquesta temporada i el duel de dissabte passat va ser tot un exemple. Després de perdre en un partit gris contra la Ponferradina i l’Unionistas, el conjunt grana ha contestat en el segon enfrontament amb una golejada. L’equip del Bierzo es va emportar 5 gols del Nou Estadi i els salmantins quatre. De fet, la Segoviana, equip també d’aquesta regió, també va sortir amb una maneta en l’únic enfrontament amb el Nàstic. Fins i tot el Zamora, va sortir derrotat de Tarragona.

L’única excepció ha sigut la Cultural Leonesa. L’actual líder de la categoria va assolir la victòria en el primer partit amb un gol en el temps afegit. El 2-3 final va fer mal a un Nàstic que estava a tocar d’assaltar el lideratge. Aquest cap de setmana, els de Dani Vidal tornen al Reino de León en un duel que té tots els incentius possibles. Els lleonesos l’han plantejat com a tota una final per recuperar-se de la ratxa negativa d’una victòria en set partits. Per part del Nàstic, és el camí per posar-se a 4 punts del líder i trencar una maledicció. A més, hi ha la possibilitat d’establir-ne una de nova i, de la mateixa manera que la Ponferradina i l’Unionistas, que el rival d’aquesta regió s’emporti una golejada en el segon partit contra el Nàstic.