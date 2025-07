El Nàstic prepara una Marea Grana a León

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Nàstic de Tarragona no estarà sol en el transcendental partit d’aquest diumenge 20 d’abril a les 19 h, davant la Cultural Leonesa, a l’Estadi Municipal Reino de León. El club grana ha preparat dues opcions perquè l’afició pugui donar suport a l’equip des de les grades del feu lleonès.

La primera alternativa és el desplaçament organitzat per Athlos Sports Travel, que inclou viatge d’anada i tornada en autocar i entrada per al partit per un preu de 90 euros. Els menors d’entre 4 i 17 anys podran gaudir d’un preu reduït de 80 euros. La compra online estarà disponible a partir de dimarts i les inscripcions romandran obertes fins dijous a les 13 h. Les entrades s’entregaran directament dins de l’autocar. La sortida dels autobusos està prevista per a la nit de dissabte a diumenge, amb dos punts de partida: a les 00.00 h des de l’Avinguda Catalunya (Camp de Mart) i a les 00.15 h des del Nou Estadi Costa Daurada. El retorn es farà just en finalitzar el partit. Athlos Sports Travel es reserva el dret de modificar les condicions del desplaçament.

La segona opció és l’adquisició d’entrades individuals, ja disponibles en línia per un preu de 15 euros. En aquest cas, cal registrar-se per formalitzar la compra. Les entrades per a menors d’entre 4 i 17 anys, amb un preu de 5 euros, només es podran comprar presencialment a les taquilles del Reino de León.

L’afició grana se situarà al Fondo Nord, sector J. Per a qualsevol consulta, el club posa a disposició el correu electrònic administracio@gimnasticdetarragona.cat i el telèfon 977 215 103.