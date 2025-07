El primer equip del Club Gimnàstic de Tarragona es mudarà aquest dijous al camp annex de l'Estadi Municipal de Reus, la casa del qui va ser el seu rival històric, el CF Reus, i actualment del nou Reus FC Reddis. L'equip grana s'haurà de desplaçar del seu estadi on es disputarà les finals del torneig Costa Daurada Cup.

Així, davant la impossibilitat de fer ús de les instal·lacions granes, el club ha arribat a un acord amb l'Ajuntament de Reus, a través de Reus Esport i lleure per fer ús del camp annex de l'Estadi Municipal reusenc.

Així, el cos tècnic de Dani Vidal traslladarà la seva activitat, només per aquest dijous, a la capital del Baix Camp per a preparar una setmana d'entrenaments importantíssima, ja que els granes visiten diumenge el Reino de León, el camp de la Cultural Leonesa, en una oportunitat única per a posicionar-se clarament com a candidats a l'ascens directe a Segona Divisió.