Agus Gutiérrez, el primer jugador del Juvenil A que trenca la barrera i debuta

En la golejada del Nàstic a l’Unionistas del darrer dissabte hi va haver un protagonista destacat. El jugador del Juvenil A, Agustín Gutiérrez Destefanis (2006), va fer el seu debut oficial amb la samarreta del primer equip, tot un premi al talent de la constància i el sacrifici que ha mostrat al planter grana i també als entrenaments sota les ordres de Dani Vidal.

Aquell dissabte mai l’oblidarà el jove jugador de Calafell. De fet, Agus ja es va expressar a les xarxes socials subratllant que «és un somni fet realitat». Va ser al minut 86, quan Dani Vidal va moure banqueta per donar una oportunitat merescuda. Gutiérrez va entrar al camp per substituir a Ander Gorostidi i va tenir els seus moments per al record. El debut va ser trencar una barrera poc fàcil de superar. De fet, l’anterior jugador del planter en estrenar-se va ser Albert Querol la temporada 22/23.

Agus Gutiérrez compleix la seva sisena temporada al club grana. El de Calafell va encetar l’etapa grana a l’Infantil A que militava la divisió d’Honor el curs 19/20, arribant procedent del Cornellà. El coordinador del futbol base, Jordi Guillén, va descriure el jugador com «un migcampista modern. És el que es diu ara un box to box, un jove amb molt de recorregut, treball, rigor tàctic i molt registre de gol. Té bona arribada des de segona línia i bona interpretació del joc aeri».

En aquest sentit, els números donen la raó, perquè Agus és el màxim golejador del Juvenil A amb 6 dianes, les darreres dues van arribar en la victòria grana per 0-3 al camp de l’Espanyol. A més, Guillén va afegir que «és un comodí, a la base l’hem fet jugar de central, lateral i també de davanter».

Agus Gutiérrez és un jugador que coneix bé Dani Vidal. El tècnic grana compta amb ell, i més jugadors del Juvenil A, en els seus entrenaments. De fet, Vidal va assenyalar que «deu estar present en el 40% de les sessions del primer equip. A més, entrena en les sessions on sol haver-hi més càrrega de treball i més completes».

El tècnic grana el va descriure com «un noi que pica molta pedra. Com els jugadors que solen sortir del planter del Nàstic, té molt d’ofici i treball. Crec que de les millors coses que té és que té el cap centrat, gaudeix del futbol i no es fixa en tot el que rodeja aquest esport». El debut ha sigut l’inici d’un camí que ha de recórrer, com ja van fer Marc Montalvo i Óscar Sanz

Bona fornada

L’Agus no va ser l’únic jove jugador del planter a la banqueta, perquè també hi era el central Enric Pujol. Tots dos ja van jugar amb el primer equip a la Copa Catalunya amb jugadors com Salim Danshoko, Edward Wester, Adrián Alves, Guillem Barrés i Oriol Subirats. Aquests dos últims ja han anat convocats amb el primer equip.

Tots aquests han sorgit d’un Juvenil A del Nàstic que no ha suat per assolir l’objectiu de la permanència en el seu retorn a la Divisió d’Honor. A les ordres de Xavi Vilagut, les noves perles van estar a tocar de participar a la Copa del Rei. «És un orgull veure’l debutar. Reflecteix la feina que s’està fent a la base. Això és un avís també per a tota la resta, toca continuar creixent i picar a la porta i consolidar-se», va cloure Guillén.