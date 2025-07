Final: Nova golejada del Nàstic a casa

Quin tros de jugador és Víctor Narro. Centre lateral passat de Migue Leal que no deixa morir Narro. La controla el balear, avança a la frontal i prova la rematada per la dreta. El xut topa a la defensa, però torna a rebotar cap a Narro i, a la segona, supera Martínez.

21'

Gorostidi falla un gol clar!

Jugada antològica del Nàstic. Narro avança per la banda i Roberto Torres fa un barret a un defensa amb un toc subtil per deixar a Narro so. El centre xut queda amb la pilota morta a l'àrea petita i sense porter, però Gorostidi no aconsegueix superar la barrera de cames defensives i falla les dues oportunitats.