La bèstia és el Nàstic (4-0)

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

La bèstia va ser el Nàstic. El conjunt de Dani Vidal va fer una nova exhibició de potència golejadora contra l'Unionistas per recuperar el camí de la victòria. Els salmantins eren la bèstia negra dels grana. Dani Vidal no li havia guanyat un sol partit encara, però en aquests els van esclafar. Narro va obrir la llauna i Pablo va retornar amb un gol de killer. Gorostidi i Marc Fernández van completar una nova festa que va tenir com a cirereta en el pastís el debut del juvenil Agus Gutiérrez.

El Nàstic arribava al partit amb les idees clares. S'havia de guanyar tant sí com no davant dels seus. Per una banda, per recuperar les bones sensacions després de la derrota a Sestao i, per l'altra, per matar d'una vegada per totes la bèstia negra de l'Unionistas, que, fins ara, havia guanyat tots els partits dels grana.

Els de Dani Vidal van sortir amb el ganivet entre les dents. La primera ocasió va arribar al minut 3 a través d'Antoñín. L'andalús va fer un control orientat d'un centre de Migue i va regatejar el porter rival, però no va poder marcar sense angle. Només era un avís per a un Unionistes que havia sortit amb l'autobús a la defensa. La segona ocasió va arribar poc després amb un centre de Roberto Torres. Aquesta vegada va ser Migue Leal l'encarregat de rematar, però un defensor va treure el tir sota els pals.

La normalitat havia tornat al Nàstic. Aquest equip va tornar a demostrar la seva potència d'atac i Narro i Concha trobaven escletxes per tot arreu de la defensa visitant. El nou avís va venir per part de Narro. El balear va guanyar la banda i Torres li va assistir la centrada fent un barret a un defensor rival dins de l'àrea. Narro va centrar i la pilota li va caure a Gorostidi. El porter estava vençut, però el migcampista no va ser capaç de superar la teranyina de cames en cap dels dos tirs.

L'Unionistas també va poder dir la seva gràcies a la fragilitat grana. Un parell de passades en llarg van ser suficients per guanyar l'esquena de la defensa grana, però Dani Rebollo es va tornar a reivindicar aturant les dues accions perilloses. Amb el vaixell de nou en calma, el Nàstic va donar un cop sobre la taula.

El de sempre va actuar. Víctor Narro va començar a cuinar una jugada del no-res. El balear va caçar una centrada de Migue Leal i no va deixar morir la jugada. L'extrem va avançar metros perillosos i, amb la dreta, va buscar porteria. La pilota va rebotar, i en la segona va arribar la vençuda. Nova rematada amb la dreta que, ara sí, va acabar al fons de la xarxa. El gol va sentar bé al Nàstic, que va aprofitar per calmar el partit amb la pilota. L'Unionistas no va fer signes de pressionar. Els de Dani Vidal podrien haver marxat al descans amb un més, però Antoñín no va poder rematar amb comoditat una centrada de Torres tot i tenir la porteria buida.

La festa va començar a la segona meitat. Després de la tranquil·litat i el control grana, va arribar la força del tren del Nàstic en atac. Concha i Antoñín van fer un avís a navegants. El primer amb un tir creuat i el segon rematant amb el cap mentre un defensor li agafava la samarreta. Poc després, va ser Antonio Leal qui va tenir la seva a boca de canó. La defensa visitant tambalejava.

La porteria de Dani Rebollo no va patir res més. Només un tir de Gorka Santamaría, l'exgrana que va ser rebut amb una ovació, va obligar a moure's al porter grana. Amb l'entrada de Jaume Jardí i Pablo Fernández va esclatar la pólvora grana.

A la sortida d'un córner va arribar el segon. Narro la va posar al primer pal, on estava Pablo agafat per tres homes. No va poder rematar de cap, però el refús li va caure als peus i, com a killer retornat, no va fallar.

Això només acabava de començar. El tercer no va trigar en arribar. Marc Fernández va guanyar la cavalcada per la dreta i va centrar a l'àrea. Allà estava de nou Ander Gorostidi. Aquesta vegada no va fallar i va posar el 3-0. L'Unionistas estava completament vençut i Marc, amb un nou centre, va provocar un penal després que li toqués a la mà a un defensor. El mateix Marc Fernández va ser l'encarregat de rematar i, amb tota la ràbia del món, va enviar una canonada al fons de la xarxa i va celebrar amb eufòria, com una alliberació, el seu gol i el 4-0 final.

En aquestes, també hi havia més alegries sobre la pista. Agus Gutiérrez, jugador del Juvenil A del Nàstic, va fer el seu debut de grana i, al final del partit, va ser mantejat per la resta de jugadors. Aquesta va ser tota una festa que, sumada a la derrota de la Cultural, obre l'espai a l'esperança amb el viatge al Reino de León.