Antoñín Cortés es posa l’equip a l’esquena marcant quatre gols en tres partits

El Nàstic de Tarragona té un nou pitxitxi. Es guanyi o es perdi, o es jugui millor o pitjor, els darrers partits dels grana han tingut un protagonista destacat: Antoñín Cortés. L’andalús va ser l’única llum que va brillar a Sestao amb un doblet i, amb quatre gols en els darrers tres partits, s’ha convertit en el màxim golejador de l’equip amb 9 dianes. A més, aquesta ja s’ha convertit en la seva millor temporada a nivell d’anotació.

Antoñín va arribar a Tarragona sota la promesa del cos tècnic de tornar a establir-se com un davanter centre referent. La temporada passada a Lugo la va viure escorat a la banda dreta i Dani Vidal estava convençut que la seva posició per brillar seria tornar-lo al centre.

Amb el dorsal 9 a l’esquena, Cortés es va fer aviat un lloc a l’onze com a referent, sempre al costat a Pablo Fernández. Al llarg de la temporada ha viscut diferents fases i, en aquests darrers tres partits s’ha reivindicat com el jugador més en forma del Nàstic.

L’andalús sempre ha demostrat una implicació i un coratge especial sobre la gespa. És un dels jugadors que més es desgasta al terreny de joc pressionant, driblant, guanyant duels i buscant l’espai amb canvis de ritme que sempre deixen enrere la seva marca. Aquesta capacitat de generador d’ocasions s’ha sumat en les darreres tres jornades una de les millors virtuts per a un davanter: l’encert.

Antoñín ha sumat quatre dianes i una assistència, sent clau en els encontres contra el Zamora, la Ponferradina i el Sestao River. En aquest últim, va ser un dels pocs remarcables.

Omplint el buit de Pablo

Curiosament, Antoñín ha començat a brillar més amb l’absència de Pablo Fernández. El davanter, pedra angular de l’atac grana i, anterior pitxitxi, ha vist com Antoñín li feia el sorpasso en aquestes tres jornades. L’asturià es va lesionar en els primers 15 minuts del duel contra el Zamora i, amb un partit de sanció pel mig, no va estar disponible els darrers tres duels.

Sense Pablo, Dani Vidal va apostar per deixar Antoñín com a únic referent, acompanyat de grans passadors com Roberto Torres i jugadors desequilibrats com Víctor Narro i David Concha. En aquesta salsa, Antoñín ha començat a destacar. En el joc directe l’andalús s’ha convertit en un expert en trobar l’escletxa a l’esquena dels defensors i desbordant-los amb la seva velocitat i força. A més, ha afinat la punteria de cara a la porteria, convertint-se en el davanter total que el Nàstic necessita per somiar en gran.