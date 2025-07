El Nàstic només ha guanyat quatre partits a domicili aquesta temporada

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

El Nàstic té el seu taló d’Aquil·les en els partits a domicili. El conjunt de Dani Vidal va consumar la derrota al camp del Sestao River el passat dissabte per allargar una setmana més la seva sequera de victòries. En tot el curs, els grana només han guanyat quatre partits com a visitants i el darrer va ser contra el Celta Fortuna, ara fa dos mesos. L’any passat, l’equip va sumar 8 victòries a domicili, una xifra impossible d’arribar enguany amb només 3 sortides per disputar.

La falta de victòries a domicili ve relacionada amb les dues cares de l’equip. Els grana han mostrat la seva millor versió a casa, mentre que a domicili sempre ha costat i també ha sortit la versió més dolenta. L’estil agressiu i potent en atac del Nàstic va desaparèixer contra el Sestao River, però també en els recents duels contra el Tarazona i l’Ourense, que van acabar amb empat i derrota.

De fet, el millor encontre on es va merèixer la victòria va ser al camp del Zamora. Els grana van controlar un duel marcat per les condicions del terreny de joc, però un error defensiu en el darrer minut va deixar als de Dani Vidal amb només un punt. Pel que fa a les derrotes, les més contundents van arribar fora de casa, com el 4-0 contra l’Arenteiro, el 2-0 contra la Ponferradina i l’1-0 al camp de l’Unionistas, el següent rival del Nàstic.

Malefici

Després de la derrota contra el Sestao River, el Nàstic va mantenir un malefici particular a domicili. Segons va destacar l’analista Pedro González a través d’X, el Nàstic de Tarragona no guanya un partit fora de casa si el rival marca el primer gol des de desembre del 2019. Llavors va ser la temporada 19/20 a Segona B, que va ser cancel·lada per la covid-19. Els grana de Toni Seligrat van remuntar un 1-0 a la pista de l’AE Prat per tancar el duel amb un 1-3 final amb gols de Viti, Bonilla i Pedro Martín.

Des d’aquell partit, sempre que el rival ha marcat el primer gol fora de casa, el Nàstic no ha trobat la manera de guanyar, acumulant un total de 10 empats i 29 derrotes, sumant 10 de 117 punts possibles. De moment, aquest malefici haurà de continuar una setmana més.

El pròxim partit fora de casa dels grana no serà fins a la setmana que ve en la visita del Reino de León contra la Cultural Leonesa. Això sí, per trencar-se, els grana haurien de remuntar. Dissabte els de Dani Vidal tornen a l’estadi per recuperar sensacions contra l’Unionistas, un equip que, com a curiositat, ha guanyat tots els partits que ha jugat contra el Nàstic a la Primera Federació.