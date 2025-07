Borja Granero haurà de passar pel quiròfan i es perdrà la resta del curs

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

El Nàstic de Tarragona perd a Borja Granero pel que resta de la temporada. El central valencià va patir una dura caiguda en un xoc aeri durant el duel contra el Sestao River el darrer dissabte i va haver de ser retirat dels terrenys de joc en llitera. Les dures imatges han confirmat el pitjor dels pronòstics. Borja Granero pateix una fractura diafisària de l’húmer dret i serà operat pel Dr Cugat aquest dijous a la Clínica Quirón de Barcelona.

Aquestes són les pitjors notícies per a un jugador que va arribar al mercat d’hivern com una solució immediata a la rereguarda grana. Granero va aterrar al gener després de jugar tota la primera volta com a titular a l’Alcoyano. Des de llavors, el central només ha pogut jugar en 5 partits, 2 d’ells com a titular.

Des de la seva arribada al Nàstic les lesions han sigut tot un infern per a Granero. En el seu debut conra l’Amorebieta, va notar unes molèsties que el van deixar fora de joc durant una jornada. Amb tot, contra l’Ourense va tornar a ser titular, però a la mitja hora va patir una lesió que va causar la baixa durant cinc partits més.

De fet, el dia del Sestao va ser el seu retorn i només va poder jugar 35 minuts abans de trencar-se. Aquesta és una baixa sensible en una de les demarcacions més fràgils. Dani Vidal es queda sense el reforç que havia d’aportar la solidesa que li mancava a l’equip.