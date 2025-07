Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

La pel·lícula es repeteix una setmana més. El Nàstic de Tarragona va tornar a mostrar la seva pitjor cara a domicili. De fet, va demostrar que en té dues de ben diferenciades. Una que és capaç de tot i que se’n va sortir contra la Ponferradina, i l’altra que és inoperant, que perd el seu estil i on els errors hi predominen, la qual va deixar una amarga derrota contra un rival en descens. Els de Dani Vidal són capaços del millor i del pitjor. Aquest és el paquet complet que tot nastiquer sembla que ha de comprar aquesta temporada.

A falta de set jornades per al final del curs, ja queda clar que aquest és el paquet complet del Nàstic. Un equip amb moltíssimes virtuts en la part ofensiva, amb jugadors capaços de ser diferencials en els seus pitjors dies, però també un equip tou i desesperant en defensa. Un gegant de peus de fang. De fet, així ho va reconèixer, empipat, el tècnic grana Dani Vidal en el postpartit: «No podem cometre els mateixos errors durant tota la temporada si volem estar a dalt de tot». Vidal va anar més enllà i va assenyalar que «el dia del Zamora va ser similar. Allà vam defensar tot el partit bé en el joc directe, amb una errada final. Era un partit similar, però en aquest match no guanyes un duel i et driblen amb facilitat. Empipa veure la mateixa pel·lícula tota la temporada».

El Nàstic ja va sortir al duel de capa caiguda. No van passar ni cinc minuts i el primer error va donar el primer gol al Sestao River. Leandro Martínez va agafar la pilota per la dreta i va encarar a Gorka Pérez. En aquest partit, l’extrem guanyava, poc a poc, centímetres dins de l’àrea fins que Pérez va ensopegar amb les seves cames i va caure vençut amb el genoll a terra. Molt fàcil: xut creuat a l’àrea petita i 1-0 al marcador. La reacció del Nàstic no va arribar fins al minut vint de partit i va ser per una individualitat. Antoñín Cortés està en estat de gràcia i aquesta va ser l’única nota positiva del conjunt grana al País Basc. L’andalús va interceptar un tir creuat de Roberto Torres amb un control orientat exquisit que va acabar per culminar igualant l’encontre.

La pólvora del Nàstic empenyia l’equip, però l’alegria va durar menys d’un minut. El Sestao va treure de mig del camp, va arribar a la banda dreta, va centrar al segon pal i Diego Aznar va rematar cap a dins el 2-1. Així de fàcil, tal com sonen aquestes paraules. Aquest cop, va ser la permissivitat d’Unai Dufur la que va permetre que el davanter local xutés amb comoditat. La situació no va ser millor a la represa. El conjunt local va ser superior amb pilota i sense i l’únic que sostenia l’equip era Dani Rebollo. El porter es va tornar a reivindicar amb tres aturades de mèrit, però és humà i no ho podia parar tot. En un córner, el Sestao va entrar el tercer. La reacció de l’equip no va arribar fins al minut 88. Una jugada individual d’Álex Jiménez, la qual va culminar Antoñín, va donar esperances, però tothom es va haver de conformar amb una merescuda derrota.

Més males notícies en defensa

Va passar de tot a l’eix de la defensa. Antonio Leal no va poder jugar el partit per una indisposició que no el va deixar descansar en tota la nit. Després, els dos centrals disponibles van errar i, quan va sortir Borja Granero, va patir una lesió greu que, en paraules de Dani Vidal, «el perdem fins al final de la temporada».

Aquesta dualitat grana, feble en defensa i poderosa en atac, deixa el Nàstic allà on es mereix: en una assolida lluita per la part alta de la classificació i dins del play-off, però sense la regularitat que exigeix ser un líder. Aquest és el paquet complet del Nàstic.