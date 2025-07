Final: El Nàstic reacciona tard i perd a Sestao

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

90' Final El Nàstic perd a Sestao.

90' Expulsió d'un jugador del Sestao La veu Gorka Garai.

90' Canvi del Sestao Entra Sergi Garcia per Leandro.

90' Álex Jiménez fa mig gol Controla el davanter dins de l'àrea, guanya el duel i centra al segon pal cap a Antoñín que fica la cama i dona esperança.

88' GOL D'ANTOÑÍN El Nàstic està amb 10 sense Borja Granero.

83' Borja Granero, lesionat Mala caiguda del central i se li surt l'espatlla.

82' Gol mal anul·lat al Nàstic Córner. Remat al segon pal d'Óscar Sanz i l'àrbitre l'anul·la per una falta a Iago Herrerín. La realitat és que no hi ha hagut res. El porter no ha sigut golpejat per ningú. Però l'àrbitre l'ha anul·lat.

80' Poca cosa No hi ha la sensació de reacció del Nàstic. L'únic de la segona meitat fins ara ha sigut una rematada de Migue Leal des de la frontal que ha anat fora.

75' Possible penal no xiulat al Nàstic Refusa el Sestao a la sortida d'un córner. Marc Montalvo guanya la posició, sent un cop amb el braç i cau a terra. Dubtós.

72' Canvi del Nàstic Entra Álex Jiménez per Roberto Torres.

70' Canvi del Sestao Entra Jairo Sampeiro per Aznar.

69' Targeta groga per al Nàstic La veu Jaume Jardí.

67' Pressió del Sestao Superior el conjunt basc amb la pilota i sense. Quan el Nàstic intenta tocar, la pressió del Sestao força els errors grana. Els bascs estan molt més endollats.

65' Doble canvi del Nàstic Entra Marc Montalvo i Jaume Jardí per Marc Fernández i Gorka Pérez.

61' A la tercera va la vençuda Tres ocasions claríssimes del Sestao i gol a la tercera ocasió. Dani Rebollo estava salvant al Nàstic. Dues aturades claríssimes del porter grana, però, sense ajuda dels defensors, el gol ha acabat arribant en un córner. Fàcil i senzill: centre al primer pal que remata Gaizka cap a dins.

59' Gol del Sestao

58' De nou salva Rebollo Segona jugada guanyada pel Sestao. Rematada potentíssima des de la frontal que Dani Rebollo salva amb una mà.

54' Canvi del Nàstic Entra Borja Granero per Unai Dufur

51' Targeta groga per al Nàstic La veu Gorka Pérez.

50' Doble aturada del Nàstic Atura Dani Rebollo el potent tir des de la frontal de l'àrea de Córdoba. El refús li cau a Aznar dins de l'àrea que torna a provar, però es troba amb un Dani Rebollo gegant. Salva el Nàstic.

46' Canvi del Sestao River Marxa Etxeberría i entra Joseda.

46' Comença la segona meitat Mou la pilota el Nàstic.

45' Descans Un millor Sestao domina el marcador.

41' Als núvols Antoñín Intenta fer un pas endavant el Nàstic. Rematada des de la frontal d'Antoñín que surt fora.

36' Targeta groga pel Sestao River La veu Gorka Garai.

35' Poderós Migue Leal Bona acció del lateral grana. S'interna per la dreta i cau a terra, però quan no sent el xiulet de l'àrbitre s'aixeca ràpidament i continua la jugada sense deixar-la sortir fora. L'ocasió l'acaba Óscar Sanz amb un tir creuat des de la frontal que surt fora.

32' De centrada a centrada sense rematada Ho prova el Nàstic en dues accions de córner, però cap jugador grana aconsegueix rematar.

28' El Nàstic està superat El gol ha donat ales al Sestao River. Des de llavors, el Nàstic pateix arribada rere arribada a l'àrea de Dani Rebollo. No té arguments el conjunt grana.

26' Té el tercer el Sestao River L'ha tingut Córdoba. Rematada acrobàtica de l'extrem que toca el travesser.

25' Targeta groga per al Nàstic La veu Óscar Sanz i no podrà jugar el següent partit per acumulació de grogues.

20' Aquest se l'apunta Unai Dufur Menys de 30 segons li ha durat l'alegria al Nàstic. Treu el Sestao del mig del camp, avança per la dreta i centra al punt de penal. Allà, Aznar s'avança a un tou en la marca Unai Dufur i de volea estrella la pilota entre el travesser el toc de Dani Rebollo per marcar el 2-1. Això no pot passar.

20' El gol d'Antoñín El davanter rep l'esfèric i se la deixa a Roberto Torres. Aquest remata directament amb un xut ras que Antoñín intercepta amb un control orientat a la porteria i supera a Leandro completament sol.

18' Marca el Sestao River

17' GOL D'ANTOÑÍN

14' Inici difícil El Nàstic no es troba. Pilotades sense sentit i equip sense criteri més enllà a l'intent de Marc Fernández.

13' Targeta groga per al Sestao River La veu Bustillo.

7' De nou Gorka Pérez Massa fàcil per Leandro. El Sestao River guanya l'esfèric per la dreta. Leandro Martínez encara Gorka Pérez qui, es fa un embolic, ensopega i posa el genoll a terra i Leandro ho aprofita per superar a Dani Rebollo en el primer tir entre els tres pals.

6' El Sestao gairebé marca el segon Internada per l'esquerra de Córdoba que prova el centre-xut. La pilota travessa l'àrea petita grana sense que ningú la rematés.

4' Gol del Sestao River

4' Ho intenta Marc Fernández! Baixa la pilota el Nàstic i engega un atac per la banda de Migue Leal. Marc Fernández la rep per la dreta que, dribla la seva marca i, dins de l'àrea, busca la rematada al primer pal. Actua Herrerín.

1' Comença el partit! Mou la pilota el Sestao River.

Quatre baixes i moviments a l'onze Víctor Narro i Pablo Fernández són baixa per sanció i Pol Domingo i David Juncà ho són per lesió. D'aquesta manera, l'onze grana s'ha tornat a moure amb Unai Dufur suplint Antonio Leal i Marc Fernández ocupant el lloc de Víctor Narro.

Guanyar fora El Nàstic de Dani Vidal no guanya fora de casa des del duel a Balaídos contra el Celta Fortuna. Aquell triomf va ser l'1 de febrer, ara fa 9 jornades. La tasca a Las Llanas és emportar-se aquesta anhelada victòria per consolidar-se a la segona posició i continuar somiant.

Banqueta local Javi Garrido, Joseda Álvarez, Jon Rojo, Adri Miranda, Relu, Sergi Garcia, Papa Matar, Alfred Planas i Jairo Sampeiro.

Onze del Sestao River Herrerín, Etxeberría, Gaizka Martínez, Anton Efremov, Barandalla, Adri Gómez, Gorka Garai, Marcos Bustillo, Asier Córdoba, Leandro Martínez i Diego Aznar.

Banqueta grana Alberto Varo, Borja Granero, Antonio Leal, Marc Montalvo, Albert Querol, Jaume Jardí i Álex Jiménez.

Onze del teu club Gimnàstic Dani Rebollo, Migue Leal, Unai Dufur, Gorka Pérez, Joan Oriol, Óscar Sanz, Ander Gorostidi, David Concha, Marc Fernández, Roberto Torres i Antoñín Cortés.