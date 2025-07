Rècord de recaptació en la Jornada Solidària del Nàstic 2025

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La Jornada Solidària 2025 organitzada pel Gimnàstic de Tarragona, amb la col·laboració del Port de Tarragona, ha estat novament un èxit de participació en associacions i també en l’assistència al Nou Estadi Costa Daurada, convertint-se en la rècord de la temporada 2024-2025 amb 10.341 espectadors. Tots ells van ser clau en aconseguir la victòria per 5-1.

Fins un total de 23 agrupacions i centres del territori tarragoní es van adherir a l’acció solidària impulsada per l’entitat grana, coincidint amb el duel de lliga de la jornada 30 davant la SD Ponferradina. Els respectius els codis facilitats pel Nàstic han permès ingressar la suma total de 9.305 € a les entitats, corresponents a les 1.865 entrades venudes, superant amb escreix la recaptació de l’any anterior.

En aquesta edició hi van participar entitats de caire nacional i territorial, entre elles: AFANOC, AACIC (Associació cardiopaties congènites), Associació Aspercamp Asperger-Tea Camp de Tarragona, Associació contra el càncer pàncrees, Associació contra el càncer Tarragona, Associació Enach, Associació Antian, Associació Provincial Paràlisis Cerebral (Muntanyeta), Associació Quilòmetre Zero, Associació socieducativa joventut i vida, Associació Salut Mental Dr. Tosquelles, Càritas Tarragona, Crae Saüc, Creu Roja, Down Tarragona, Fundació Eveho, Fundació Esclerosi Múltiple, Fundació Pas a Pas, Fundació Villablanca – Reus (Pere Mata), Mans Unides, Mare Terra Fundació Mediterrània, Protectora d’Animals i Plantes de Tarragona i Todos en azul.