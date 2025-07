La gestió de targetes grogues, la tasca afegida del Nàstic

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

En aquest tram final de curs la gestió d’efectius de la plantilla és essencial. Dani Vidal ha demostrat ser tot un expert pel que fa a l’hora de repartir minuts entre els seus jugadors. Això sí, el Nàstic viatjarà a Sestao amb les baixes de Víctor Narro i Pablo Fernández per acumulació de targetes i cinc homes més apercebuts.

El mes d’abril es presenta amb una disjuntiva per a Dani Vidal. El duel contra la Cultural Leonesa, potser el més important per a l’ambició grana, està a tres de distància. Això fa que el partit contra el Sestao River del dissabte sigui la darrera oportunitat perquè algun dels amonestats vegi la groga i es perdi el següent duel el pròxim cap de setmana. En cas de no veure cap amonestació, Antonio Leal, Marc Montalvo, Ander Gorostidi, Óscar Sanz i Marc Fernández podrien perdre’s l’encontre a Lleó si ho fan contra l’Unionistas al Nou Estadi.

La groga que va veure Óscar Sanz en el duel contra la Ponferradina posa el mig del camp en amenaça, perquè tots menys Roberto Torres estan apercebuts de sanció, el que podria posar en perill la rotació grana en la zona creativa. D’altra banda, jugadors com Antonio Leal i Marc Fernández presenten menys maldecaps perquè el tècnic disposa d’opcions més que de sobra en les seves posicions.

Això sí, centrar-se en perdre efectius podria acabar sent contraproduent si afecta en els partits més immediats com el del Sestao River i l’Unionistas, dos rivals que el Nàstic no va ser capaç de superar ni l’any passat ni aquest.

Dos sancionats

Pablo Fernández i Víctor Narro no estaran disponibles dissabte. El cas del davanter és l’exemple perfecte de la gestió de targetes. Pablo encara es recupera de les seves molèsties i, malgrat estar a la banqueta, era poc probable que sumés minuts. L’asturià va veure una groga per protestar i complirà el cicle contra el Sestao, un partit en el qual també arribava just a nivell físic. Una situació similar es va viure fa unes setmanes quan Borja Granero, després de lesionar-se contra l’Ourense, va rebre la cinquena groga en el següent duel contra el Barça Atlètic i complir la sanció.

Targetes grogues del Nàstic.Diari Més