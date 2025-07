El Nàstic es dona llicència per somiar després de tancar un mes de març invicte

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

El Nàstic de Tarragona puja de l’infern al cel en un mes de març per a recordar. El conjunt de Dani Vidal va tancar amb un llacet un mes invicte amb dos empats a domicili i tres victòries al Nou Estadi, la darrera aquest diumenge amb tota una festa de gols i més de deu mil persones a les grades.

La victòria per 5-1 contra la Ponferradina va donar llicència per a somiar. Aquesta ratxa deixa als tarragonins en segona posició a quatre punts de quedar-se fora del play-off i a set de distància de la primera posició quan encara s’ha de visitar el Reino de León, fet que dona una llicència per somiar en assaltar el lideratge, un objectiu que es veia més que inviable fa un mes.

Això sí, l’inici de març va ser el punt més baix de l’equip aquesta temporada. Els grana arribaven en setena posició, a dos del play-off i a catorze de la Cultural Leonesa després de perdre al camp de l’Ourense. Aquella situació va deixar entre l’espasa i la paret a Dani Vidal, que necessitava una victòria contra el Barça Atlètic per continuar a la banqueta. Aquesta va arribar amb un 3-2 que va donar ales a un equip que es va aferrar a la mitjana anglesa. Els grana van empatar contra el Tarazona per fer bo el punt en el següent partit a casa amb el triomf contra el Barakaldo, un rival directe a la classificació.

Seguidament, el Nàstic va afrontar amb garanties el duel contra el Zamora. Els grana tenien el partit a la mà, però van acabar de conformar-se amb un empat en el darrer minut de partit. Això sí, els tarragonins van continuar sumant aprofitant les punxades dels seus rivals. El darrer diumenge, en el que era tota una final contra el segon classificat, l’equip va respondre. Aquesta va ser la culminació del procés de tot un mes més enllà dels resultats, però l’equip de Dani Vidal també va créixer en el joc. D’aquesta manera, el Nàstic va passar per sobre de la Ponferradina amb la força d’un tren per assaltar la segona posició en el que és el cinquè partit sense conèixer la derrota.

Aquesta darrera victòria ha permès al Nàstic retallar set punts a la Cultural Leonesa, l’actual líder de la categoria. Això sí, el mes de març ha sigut tot un malson per als lleonesos perquè han encadenat quatre empats que van culminar amb una derrota el darrer diumenge contra el cuer, el Barça Atlètic. Una coincidència agradable per als grana, perquè guanyar el Barça Atlètic va iniciar un mes que va donar ales al projecte i l’equip blaugrana l’ha donat llicència per somiar derrotant el líder.

Calma i procés

Fa un mes era tota una bogeria parlar d’assaltar la primera posició, però després d’aquesta ratxa els més optimistes miren de reüll la primera plaça. Amb tot, aquesta visió no es comparteix dins del vestuari. El tècnic grana, Dani Vidal, va ser clar en el postpartit destacant que «mirar cap a la primera posició és equivocar-se. No canviarem el missatge. El que ens toca ara és gaudir de la victòria i treballar dur només mirant cap al Sestao River».

La mentalitat partit a partit va ser un dels principals arguments la darrera temporada i aquest març. Enfocats en el següent duel, l’equip ha crescut amb procés exitós que tindrà una nova prova dissabte.