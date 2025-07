David Concha i Víctor Narro, dues bales capaces de trencar qualsevol defensa

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

Hi ha vida més enllà de Pablo Fernández. El Nàstic de Tarragona va fer tota una exhibició de recursos ofensius el passat diumenge per golejar la Ponferradina, el segon classificat, per emportar-se la victòria, la segona plaça i el gol average. El conjunt del Bierzo, en un Nou Estadi amb més de deu mil ànimes a la grada, no va ser més que una joguina per a les dues bales grana: David Concha i Víctor Narro.

El conjunt de Dani Vidal va trigar en arrancar. De fet, va tenir el repte de remuntar un 0-1 en contra després d’un error defensiu. Això sí, quan va prémer l’accelerador no va haver-hi qui el pogués aturar. Si una cosa ha demostrat aquest Nàstic és la capacitat de reacció i recursos, i aquestes individualitats van ser les encarregades de desencallar el partit.

Diumenge, per segona vegada en aquesta temporada, Víctor Narro i David Concha van compartir la titularitat i el resultat de barrejar dos mags va ser tot un espectacle. Narro per l’esquerra i David Concha, amb més llibertat de moviment, van demostrar que, en el seu millor moment, no hi ha cap muralla defensiva que no puguin penetrar.

Amb l’empat en el marcador, Víctor Narro va marcar diferències una vegada més. L’extrem balear va trencar les línies enemigues amb un moviment hàbil que Antonio Leal va veure. El central va executar la millor passada en llarg del seu arsenal i Narro, amb dos tocs de peu en qüestió d’un segon, va tenir suficient per controlar l’esfèric i fer un barret a Prieto per posar el 2-1.

Deu minuts després, David Concha va solucionar el partit en una jugada similar. Aquesta vegada va ser el de Santander qui va veure el forat i va desmarcar-se. El seu aliat va ser Marc Montalvo, qui va veure el moviment i va posar la pilota allí on va fer falta.

Llavors, Concha va fer un control orientat per convertir una passada en llarg escorada en una situació de mà a mà ideal. Aquest va ser un dels moviments que pocs jugadors d’aquesta categoria poden fer. El control ja va ser mig gol, i Concha va definir de la millor manera, amb calma i per sota de les cames del porter per posar un 3-1 que semblava definitiu, abans que l’ambició del Nàstic provoqués un parell de gols més.

Dos genis per l’esquerra

Víctor Narro i David Concha només s’han trobat dos cops a l’onze inicial aquest curs. Les circumstàncies que van donar aquest encreuament d’astres diumenge van ser molt concretes. Els dos mags comparteixen posició i, ara mateix, el nivell de Víctor Narro és insuperable. Per aquest motiu, David Concha es va haver d’adaptar a l’extrem dret, jugant a cama canviada, tot i que va tenir molta llibertat de moviment.

De fet, els dos gols dels dos extrems van arribar per l’esquerra. Sense Pablo Fernández, Dani Vidal va haver de canviar el seu típic 4-4-2 amb un 4-3-3 amb Roberto Torres com segon home més avançat. Un estil que va prioritzar la profunditat de joc per les bandes i la velocitat més que l’atac interior. David Concha i Víctor Narro van ser els millors ingredients d’un còctel explosiu que dona més eines a l’arsenal ofensiu grana.