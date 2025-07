Final: El Nàstic passa per sobre de la Ponferradina

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

90' Final Victòria grana contra la Ponfe

90' GOL D'ANTOÑÍN!

86' Canvi del Nàstic Entra Dufur per Antonio Leal.

85' Contraatac de manual i gol que val el 'gol average' La Ponfe bolcada a l'atac. Tres contra un. Condueix Antoñín, se la cedeix a Jaume Jardí que, amb sang freda, aguanta la pilota per superar les seves marques i posar el 4-1.

84' GOL DE JAUME JARDÍ!

82' Canvi de la Ponfe Entra Ernesto per Bustos.

82' Ccanvi grana Entra Pol Domingo per Migue Leal.

81' Dani Rebollo vola! Centrada lateral de la Ponfe que es remata tot sol al punt de penal. Rebollo reacciona i treu una mà màgica per aturar el gol.

79' Doble canvi de la Ponferradina Marxen Esquerdo i Markel i entren Marc i Cortés.

75' El Nàstic controla el ritme El conjunt grana aguanta els intents de reacció de la Ponferradina.

69' Jardí des del mig del camp! Rematada des del mig del camp de Jardí que s'estavella en el travesser.

65' Triple canvi del Nàstic Marxen Roberto Torres, David Concha i Víctor Narro per Marc Fernández, Gorostidi i Jaume Jardí.

61' Doble canvi de la Ponfe Entra Yeray i Borja Valle per Mula i Lancho.

60' David Concha de mi vida Jugada llarga del Nàstic per l'esquerra. S'havia de cuinar. Finalment es troba el forat amb una passada en profunditat que caça David Concha dins de l'àrea. L'extrem l'agafa, controla i defineix amb calma per posar el 3-1.

60' GOL DEL NÀSTIC! CONCHAZO!

54' Antoñín hasta el fin Control excel·lent, dribla a dos defenses i busca el remat a l'escaire. Surt fora per poc. Antoñín 'prime'.

53' Antonio Leal cap a Narro Passada en profunditat d'Antonio Leal com no ha fet fins ara. Víctor Narro trenca el fora de joc habilitat per Carrique i, davant de Prieto, defineix fent un barret i, tot i que Sibille intenta treure-la, la pilota acaba al fons de la xarxa.

50' GOL DE VÍCTOR NARRO

47' Avisa la Ponfe Centrada lateral de Carrique després de connectar una passada de Mula que cau a la frontal. El remat de Markel surt per sobre del travesser.

46' Comença la segona meitat Mou la pilota la Ponfe.

45' Descans Igualtat en el marcador.

45' Targeta groga per al Nàstic La veu Víctor Narro.



43' Penal 'tonto' i definició de luxe de Joan Oriol Centrada en llarg de Roberto Torres, Carrique baixa la passada amb el pit, però Joan Oriol, murri, guanya la possessió. Carrique, entre relliscades, posa el cos entre les cames de Joan Oriol i comet un penat de llibre. El capità defineix amb suavitat i pel centre.

42' GOOOOOOOOL DEL NÀSTIC!!!

40' Penal a favord el Nàstic!

39' Aproximacions tímides Ho intenta el Nàstic, però li falta més encert i determinació.

36' Narro! Passada en profunditat de Roberto Torres que caça Víctor Narro. El remat de l'extrem surt fora.

33' Targeta groga per al Nàstic La veu Óscar Sanz.

27' Ocasió clara del Nàstic! A la sortida d'un córner, Prieto va a terra per aturar una rematada, però el refús surt volant cap a Concha que posa el cap amb intenció de marcar. Prieto s'aixeca i brinca com un gat per aturar el gol. La jugada continua amb un tir de Roberto Torres que va fora.

24' Del control als nervis El Nàstic havia millorat i començava a tenir la possessió, però a camp contrari, sense Pablo i amb una defensa de 5 de la Ponferradina, els grana no tenien idees de com tirar el partit endavant. Aquesta indecisió l'ha aprofitat la Ponfe.

22' Error en defensa i llei de l'ex Després d'una possessió llarga i estèril del Nàstic, els grana l'han acabat per perdre al mig del camp. Gorka Pérez falla la passada i dona un contraatac gratuït per a la Ponferradina. Al mateix temps, Bustos li brinda l'opció a Álex Mula i, l'ex del Nàstic, a la frontal, no perdona i afusella a Dani Rebollo pel pal curt. Mula no celebra el gol en respecte al seu exequip.

20' Gol de la Ponferradina

18' Dani Rebollo! Rellisca Migue Leal i Bustos agafa la pilota dins de l'àrea. Rematada creuada de l'extrem de la Ponfe que treu Dani Rebollo.

16' Ho prova Concha! Rematada des de la frontal de Concha que bloca un defensor de la Ponfe. Millor el Nàstic.

12' El Nàstic millora per la dreta Migue Leal està sent el jugador més actiu, juntament amb la pressió de David Concha. El Nàstic desperta i vol el seu gol.

8' La Ponferradina busca porteria Rematada des de la frontal que surt per sobre del travesser. El Nàstic ha de reaccionar.

5' Millor la Ponferradina Primers minuts d'aproximacions de la Ponferradina. El Nàstic es defensa.

2' Primera acció de perill per a la Ponferradina Dins de l'àrea, Antonio Leal trepitja Bustos en el que ha sigut un penal que l'àrbitre no ha volgut xiular. Se salva el Nàstic.

1' Comença el partit Mou la pilota el Nàstic.

Tifo per començar el partit Ho prepara Orgull Grana i diu: 'Ara és la nostra' El tifo d'Orgull Grana.Diari Més

El Nou Estadi es comença a omplir S'esperen més de 10.000 persones al Nou Estadi. S'ha obert la preferent superior i, poc a poc, l'estadi es va omplint.

Punxa el líder La Cultural Leonesa va tornar a ensopegar ahir. El líder va caure per 2-0 contra el cuer, el Barça Atlètic, en un duel en el qual va marcar un exgrana: Jan Virgili, crack del juvenil A del Nàstic el curs passat.

Banqueta de la Ponferradina Ángel (ps), Germán, Ernesto, Yeray, Borja Valle, Pau Ferrer, López, Cortés, Jorrin i Marc.

Onze de la Ponferradina Andrés Prieto, Javier Lancho, Kevin Sibille, David Andújar, Álvaro Ramón, Vicente Esquerdo, Markel Lozano, Thomas Carrique, Álvaro Bustos, Álex Mula i Álex Costa.

Banqueta grana Alberto Varo (ps), Joan Salvà (ps), Pol Domingo, Unai Dufur, Gorostidi, Jaume Jardí, Marc Fernández, Borja Granero, Pablo Fernández, Álex Jiménez i Albert Querol.

Onze del Nàstic! Dani Rebollo, Migue Leal, Antonio Leal, Gorka Pérez, Joan Oriol, Marc Montalvo, Óscar Sanz, Víctor Narro, David Concha, Roberto Torres i Antoñín.