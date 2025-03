Antonio Leal: «Arriba el moment bonic del curs, el de serrar les dents i lluitar fins al final»

Publicat per Creat: Actualitzat:

Ja han passat uns dies del duel contra el Zamora. En fred, com es valora el punt?

«Crec que el punt és dolent per com va anar el partit. Vam marxar fotuts per com va passar. Era un partit complicat de jugar per les circumstàncies, però el vam saber afrontar bé i vam dur el pes del partit durant tots els minuts. Que t’empatin al descompte fa mal».

Sent que l’error en l’acció del gol de l’empat va embrutir un partit controlat a nivell defensiu pel Nàstic?

«Sí, va fer mal, però sabem que és cosa nostra. Hauríem d’haver defensat millor aquella jugada. Està clar que hem de millorar i ho farem, perquè durant el partit van haver-hi situacions més complicades de defendre i ho vam resoldre bé. Hem de millorar, sí, però no ens podem quedar pensant en l’error. El temps no espera a ningú i el partit d’aquest cap de setmana és molt important. Hem de mirar sempre endavant».

Després de venir d’una temporada destacada a nivell defensiu, sent que la rereguarda està posada sota una lupa i cada setmana us heu de reivindicar?

«No ho noto. Però si ho notés, tampoc em preocuparia. S’accepta i punt. L’equip ho intenta fer de la millor manera possible. Entrar en comparacions serveix de poc. Evidentment, a tothom li agradaria rebre els menys gols possibles, però sento que en aquest procés estem millorant i ho hem de continuar fent. No només a nivell defensiu, sinó en totes les línies. Prefereixo centrar-me en el treball diari que en comparacions que no serveixen per a res més que perdre energia».

Nou finals per endavant. Com ho viu l’equip?

«Amb molta il·lusió. Ha arribat el moment que tothom espera. Un moment bonic en el qual ens hem d’esforçar al màxim, encara més que la resta de la temporada, i l’equip ho està fent. Crec que l’afició es mereix aquests moments de serrar les dents, de lluitar fins al final i competir per assolir coses boniques».

La primera és aquest diumenge. Com espera el Nou Estadi Costa Daurada?

«Crec que hi haurà bastant gent. L’afició no ens ha fallat mai. En partits anteriors també s’ha vist una entrada molt alta i això és digne d’elogi, perquè, llavors, nosaltres no hem estat tan bé a la gespa. Però els nastiquers sempre estan allà i això ens fa creure i tenir forces. No tinc cap mena de dubte que diumenge això serà una olla de pressió i ens donarà ales».

La Ponferradina és un rival que coneix molt bé després de jugar allà el curs passat. Què pot dir del club?

«És un dels equips grans de la categoria. Com el Nàstic, fan bé les coses a nivell de preparació. Ara, amb un entrenador i jugadors diferents, crec que no s’assembla massa a l’equip que vaig formar part el curs passat a nivell d’estil. Ens hem d’adaptar a la seva intensitat per superar-la i sumar els tres punts».

La Ponferradina arriba al duel després de perdre contra el Lugo a casa. Creu que arribarà amb pressió i serà un rival més difícil?

«La situació de cada club sempre depèn de moltes circumstàncies i el nivell de pressió sobre cada projecte és diferent. El que sí que està clar és que arribaran aquí a per totes. Són un equip que està lluitant per l’ascens de la categoria i han demostrat que poden enfrontar-se de tu a tu contra qualsevol dels grans del grup. Espero un partit difícil, però també ho seria en qualsevol altra situació. Sempre s’ha d’estar alerta de tots els equips grans que lluiten per l’ascens, arribin com arribin, són perillosos».

Serveix d’alguna cosa pensar en el partit que es va viure en el seu estadi?

«No. Arribem en dinàmiques diferents. Ara la nostra línia és ascendent i, a més, juguem al Nou Estadi. Evidentment, això serà una guerra, però això és un plus per a nosaltres i també per a l’espectador, que segur que veurà un partit molt bonic».

Enguany ha aconseguit al Nàstic més titularitats que amb la Ponferradina. Com es veu a nivell personal?

«La veritat és que molt bé. Em sento molt còmode amb els companys i amb l’afició. Sento que soc repetitiu, però sortir a la gespa i sentir l’escalf de l’afició cada partit a casa és un plus com a futbolista. Això sí, el futbol no té memòria i el que s’ha aconseguit fins ara no val, estic centrat en continuar millorant».

Ara s’ha fet fort amb Gorka Pérez al costat, però durant el curs la parella de centrals ha sigut canviant. És positiu?

«Crec que tots els centrals ens coneixem molt bé. Sabem el que ens demana el míster i com juga cadascú. Crec que no hi ha molt d’impacte si em toca jugar amb un o amb un altre al costat, potser cadascú té més o menys minuts per diferents circumstàncies, però crec que hi ha molta sinergia entre els quatre. Qualsevol està preparat per jugar de titular».

Què li diria a l’aficionat que està dubtant si venir o no diumenge a l’estadi?

«Ells ja saben que són molt importants. Són el nostre pulmó. A més, sé que vindran a l’estadi convençuts que gaudiran, perquè l’equip sempre s’ho deixa tot i veure als teus jugadors esforçant-se al màxim és determinant. Aquest cap de setmana es presenta un duel difícil, però ho donarem tot per emportar-nos els tres punts i que l’afició no s’oblidi mai del partit».