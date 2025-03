Pablo Fernández no entrena i és dubte per jugar contra la Ponferradina

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

El Nàstic de Tarragona va començar ahir el treball de cara al duel directe contra la Ponferradina pendent de Pablo Fernández. El davanter asturià va patir una lesió als isquiotibials que el van obligar a ser substituït als 15 minuts del duel contra el Zamora i, de moment, no l’han deixat incorporar-se als entrenaments amb la resta del grup.

En el pitjor dels casos, el davanter podria estar de baixa dues setmanes. Amb tot, des del club estan pendents de la seva evolució al llarg d’aquests dies per saber si Dani Vidal disposarà del que és el seu jugador més important, en tant que enguany no s’ha perdut ni un sol partit.

Pablo Fernández va ser un dels damnificats de l’estat del terreny de joc del Ruta de la Plata després del diluvi. Als deu minuts de partit, defensant una falta lateral del Zamora, l’asturià va acabar la jugada i es va posar la mà als isquiotibials de la cama esquerra.

Tot seguit, Marc Fernández, experimentat, va ser l’encarregat d’alertar aquesta situació a la banqueta demanant el canvi per al seu company. Poc després, va ser el mateix davanter qui, tirant-se a terra, va donar entrada als serveis mèdics del Nàstic. Tot i que, visiblement, Pablo volia continuar, Dani Vidal va optar per la precaució i el va substituir, tot un encert vist en perspectiva.

Aquesta mateixa situació es va reproduir amb Pol Domingo, però el lateral de la Pobla de Montornès, que també va ser substituït, sí que ha pogut realitzar part dels entrenaments de la sessió d’ahir i la seva situació sembla més positiva que la del seu company.

Amb quatre sessions d’entrenament per davant, comptant la d’avui, el Nàstic espera que l’evolució de les molèsties li permetin tornar a la dinàmica de grup i afrontar el partit contra la Ponferradina de diumenge amb totes les garanties.

Omnipresent

Aquesta temporada Pablo Fernández és l’únic jugador que ha estat present en tots els partits disputats entre lliga i Copa del Rei. De fet, aquesta posició de privilegi la compartia fins al darrer partit amb Jaume Jardí, però l’extrem reusenc es va quedar a la banqueta el darrer dissabte.

En un any en el qual Dani Vidal destaca per canviar l’onze inicial a cada partit, Pablo Fernández és com l’excepció confirma la regla i només ha sigut suplent en dos partits. Aquests va ser en el partit intersetmanal que va disputar l’equip contra el Celta Fortuna i el d’ara fa un mes i mig al camp de l’Osasuna Promesas. En tots dos va disputar la darrera mitja hora de partit.

Pablo és una peça important en l’esquema. L’asturià és el timó de l’atac grana, encarregat, normalment, d’atrapar totes les passades en llarg per distribuir llavors l’atac per cada banda. Ell és la salvaguarda de l’equip quan es troba en dificultats al mig del camp i, a més, el seu desgast i suport a la resta de línies el converteixen en un davanter tot terreny. Enguany també és més que això. Amb 8 gols anotats, aquesta ja és la seva millor temporada de cara a porta des que és al Nàstic.

El xèrif de les rematades de cap és una peça clau en l’equip i, per aquest motiu, el Nàstic està a l’espera de poder tenir-lo llest de cara al duel contra la Ponferradina.