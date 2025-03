Roberto Torres i Antoñín, la nova connexió màgica del Nàstic

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

El Nàstic de Tarragona va extreure un nou condiment per al seu atac. El punt amarg a Zamora va tenir un punt dolç, perquè va ser el naixement d’una connexió que apunta a donar moltes alegries en aquest tram final de la temporada. Roberto Torres i Antoñín Cortés es van aliar per assolir el gol grana al Ruta de la Plata en el que va ser una jugada que va combinar les dues virtuts dels dos jugadors.

Antoñín Cortés ha demostrat en els darrers partits que és el jugador que més genera. L’explosivitat de la seva arrencada el fa un perill per al rival amb pilota o sense, sigui en la seva pressió o obrint un forat allà on la defensa deixa una escletxa. És habitual en ell veure’l guanyar duels directes contra els centrals i encarant de cara a la porteria. Ara, ha trobat el millor escuder amb Roberto Torres. El crack navarrès encara havia de buscar el seu lloc a l’equip, però en els darrers partits ha trobat el seu nínxol. Torres té un guant al peu i ha trobat algú capaç de caçar les seves passades allà on les posa.

Entre els dos, van maquinar el gol contra el Zamora. Torres va rebre l’esfèric a la frontal, va alçar el cap per veure l’arrencada d’Antoñín i va posar la pilota a l’esquena dels defensors amb un tir exquisit que l’andalús va rematar amb la planta del peu.

Aquesta no va ser l’única del partit. Cinc minuts després, la connexió màgica va tornar a aparèixer. De nou, Roberto Torres, ara des del mig del camp, va enviar una pilota a l’esquena dels rivals. Antoñín va guanyar la posició i, quan anava a encarar a Sobrón, Edu Campabadal el va tirar a terra en un penal que l’àrbitre no va xiular.

Antecedents

La parella ja va donar un petit tast del que s’estava creant el partit anterior contra el Barakaldo. Roberto Torres va tornar a l’onze titular per assumir la banda dreta. Va ser la primera titularitat després de dos partits a la banqueta, i Torres la va aprofitar per mostrar el seu punt fort amb l’olfacte de les passades.

En un contraatac, de nou, Roberto Torres va buscar l’arrencada d’Antoñín amb una passada en llarg precisa. L’andalús va superar la seva marca, però quan estava tot sol davant del porter, va errar en la definició i va malbaratar l’ocasió de gol. En aquell partit, Antoñín va fallar dues ocasions més, però és evident que, si aquesta connexió segueix a l’auge i els dos jugadors s’entenen cada vegada millor, la xifra de gols no farà més que créixer.

De moment, Antoñín, amb 6 gols enguany, ja ha doblat la xifra assolida el curs passat a Lugo i ha igualat la seva millor marca amb el Rayo Vallecano a Segona Divisió. I, amb aquesta connexió, sembla que encara queden molts més per arribar.