Amb un pam de nas (1-1)

Galleda d'aigua freda al Ruta de la Plata. El Nàstic de Tarragona va perdre dos punts en el temps afegit després d'imposar-se en un partit de futbol aquàtic en el qual el terreny de joc no deixava elaborar cap tipus de joc. Els grana van sobreposar-se a les lesions importants de Pablo i Pol Domingo a la primera meitat amb un gol d'Antoñín a l'inici de la segona. Després de controlar tot el partit, Pito Camacho va fer pagar l'únic error defensiu del Nàstic en el temps de descompte per perdre dos punts i marxar amb un empat insuficient de Zamora.

El conjunt de Dani Vidal estava conscienciat que aquest seria un partit de futbol aquàtic. Pol Domingo va reaparèixer en un onze que va tornar a deixar de banda a Víctor Narro. El missatge quedava clar, seria difícil de jugar en un camp ple de tolls d'aigua. De fet, es podria haver suspès el partit, si no fos perquè va aturar de ploure a Zamora i deu operaris locals van treure com podien aigua de la gespa del Ruta de la Plata.

Malgrat això, els tolls d'aigua van ser els protagonistes des de la primera jugada. Una passada en llarg de Roberto Torres va posar a prova aquesta circumstància. La pilota va frenar el seu recorregut i Antoñín va guanyar la possessió. Pablo Fernández va finalitzar la jugada amb un xut des de la frontal que un defensa va desviar.

L'estat del terreny de joc va oferir una cosa que no era futbol. Les pilotades, amb més o menys criteri. En aquest paper, el Zamora va agafar la iniciativa i en una acció defensiva, als deu minuts de partit, va saltar la primera alarma. Pablo Fernández va notar molèsties i, malgrat que semblava que podia continuar, Dani Vidal es va curar en salut i el va canviar per Álex Jiménez.

El partit va anar de refús en refús i el Nàstic només va poder posar en perill la porteria rival des de la pilota aturada. Roberto Torres va tenir l'ocasió. Primer amb la dreta rematant una falta directa que es va estavellar a la barrera i, posteriorment, un tir directe amb l'esquerra que va acabar a les mans de Sobrón.

Aquesta mateixa jugada dona ales al Zamora. El conjunt local engega un contraatac amb una passada en llarg. Pol Domingo l'anava a interceptar amb facilitat, però un toll d'aigua canvia la trajectòria de la pilota i fa relliscar al lateral. Tresaco aprofita per fer una autopassada que convertia l'acció en un contraatac de manual. Amb tot, un altre toll d'aigua va frenar la seva passada i va malbaratar l'acció. L'aigua paga per les dues parts, però qui surt tocat és el Nàstic. Pol Domingo va notar molèsties i va forçar el segon canvi per lesió en mitja hora.

El futbol tenia guardada una acció més abans del descans. Un mal control del Nàstic al mig del camp va provocar l'ocasió més clara del Zamora. Romero es va emportar la pilota, va driblar el defensor grana i es va plantar davant Dani Rebollo. Allà, el porter grana es va fer enorme i, amb una mà màgica, va aturar el que hauria sigut l'1-0. Dani Rebollo es va aixecar per tapar la porteria de nou i Pito Camacho va enviar el refús per sobre del travesser. D'aquesta manera el Nàstic va anar al descans.

Al descans, Dani Vidal va ajustar els engranatges de l'equip. Malgrat les dificultats del terreny de joc, si es vol guanyar s'ha d'inventar i així ho va fer el Nàstic. Els grana van fer un pas endavant en el joc directe i, aviat, van portar la pilota a l'àrea contrària. Roberto Torres, el mag d'Arre, es va treure del barret una centrada al segon pal, a l'esquena dels defensors. Allà, Antoñín va fer la seva i va guanyar-se l'espai per estirar-se i, amb la planta del peu, enviar l'esfèric al fons de la xarxa.

El gol va donar ales al Nàstic i els dos mateixos protagonistes van tenir el segon a tocar. Roberto Torres va fer la passada a l'espai al mig del camp i Antoñín es va plantar davant del porter. Quan l'andalús anava a rematar, Campabadal el va tirar a terra amb la cama. Era penal i clar, però l'àrbitre no el va voler veure.

Amb el pas dels minuts, el Zamora va agafar les regnes del partit. Els locals havien de marcar, i el Nàstic es va mostrar còmode des de la defensa. Els de Dani Vidal van mantenir el duel controlat, igualant la intensitat del Zamora i, fins i tot, va tenir ocasions per rematar el duel a través d'Álex Jiménez, que va errar una doble ocasió.

La porteria de Dani Rebollo no tremolava. Ni el porter ni els defensors donaven signes de fallar, però quan el partit estava guanyat, el Nàstic va rebre una galleda d'aigua freda. Un error defensiu. Només un en tot el partit, però va fer perdre dos punts. En el temps afegit, el Zamora va provar una centrada lateral. La pilota va botar al punt de penal i això va habilitar a Pito Camacho. El davanter, entre tres defensors grana i una sortida molt dolenta de Dani Rebollo que va descol·locar tot, va enviar la pilota al fons de la xarxa per posar l'1-1.

El partit estava guanyat, el Nàstic va tenir eficàcia i control, la imatge de l'equip va ser prou bona en un camp ple d'aigua, però els grana es van quedar amb un pam de nas.