Iván Moreno: «Estem en un bon moment. Hem encadenat dues porteries a zero i busquem la tercera»

Sorpresa avui a la sala de premsa del Nou Estadi. Avui, davant la indisposició de Dani Vidal per atendre els mitjans, ha comparegut Ivan Moreno, el segon a càrrec de l'equip. Moreno ha respost les preguntes dels periodistes en la roda de premsa prèvia a la vint-i-novena jornada del campionat de Primera Federació. El Nàstic visita Zamora, un rival instal·lat a la zona alta de la taula. El partit es disputarà a l'estadi Ruta de la Plata de la capital castellanolleonesa dissabte a partir de les 19h.

L’equip arriba en un bon moment?

«Això és el que tots volem pensar. Els últims resultats són bons, les sensacions a l’entrenament també, i hem aconseguit dues porteries a zero. Buscarem la tercera. Som en un moment important de la temporada i tenim clar que volem tornar de Zamora amb els tres punts.»

El Zamora, en els últims partits, a casa o fora, ha estat capaç de guanyar a equips de la zona noble de la classificació...

«És un equip que fa moltes coses bé i que té jugadors de qualitat. Si no m’equivoco, és el menys golejat a casa, només ha rebut vuit gols en els últims vuit partits i només ha perdut un cop, contra el Bilbao Athletic. A casa seva intenten imposar el seu joc i les seves idees, així que ens ho posaran difícil. Però si som capaços de continuar sent sòlids i efectius a les dues àrees, podem guanyar.»

Quines seran les claus del partit?

«Que el partit es jugui en els termes que ens interessen a nosaltres. Nosaltres tenim clar el que volem fer, però segur que el seu entrenador també voldrà imposar les seves idees. Ens hem preparat tota la setmana treballant sobre les nostres virtuts i millorant els nostres defectes per ser protagonistes i dominar el partit.»

El Nàstic té bons records jugant a Zamora...

«Són bons records que segurament tenim repartits per tota la península, i els bons records sempre t’ajuden a tenir bones vibres, les bones sensacions que transmeten records com aquest, el comportament dels jugadors i l’ambient que tenim ara mateix ens fa pensar, ens fa ser optimistes de cara a aquest viatge.»

Com es troba Joan Oriol? Està a punt per ser titular?

«El Joan és un competidor espectacular. La seva predisposició als entrenaments és increïble, i per això és el capità, i per això ha aconseguit el que ha aconseguit. Està preparat per ser titular.»

A la segona part contra el Barakaldo vau retrobar-vos amb la manera de com ha de jugar aquest Nàstic?

«Sí, vam tornar a imposar l’estil de joc que ens identifica. És cert que hi ha partits on els rivals ens han condicionat i no ho hem aconseguit, però treballem perquè l’equip tingui les eines per adaptar-se i trobar solucions. Estem satisfets, però sabem que encara tenim marge de millora.»

Guanyar a Zamora seria més que tres punts, per començar a assegurar una plaça de Play-off?

«Menys això de tenir una plaça assegurada, que no ho volem pensar, sí que és cert que seria important per a la dinàmica de l’equip. Quan encadenes bons resultats, tot és més fàcil, les bones sensacions et fan créixer i et donen confiança. És cert que cada dijous diem: que important seria guanyar. Però com més a prop siguem del final, més importants són les victòries.»

Sumar tres punts implicaria distanciar-se una mica més dels equips que volen entrar al play-off i tornar a guanyar fora de casa. És especialment important de cara al tram final?

«Tothom s’està jugant coses. Segurament ells pensen que si guanyen es posaran a un punt. Nosaltres ens centrem en la nostra feina. Hem entrenat molt bé aquesta setmana, tot i la pluja, i demà sortirem a Zamora amb l’objectiu clar de guanyar.»