Paper i bolígraf: el Nàstic enceta el tram final de la competició amb deu finals que dictaran sentència

El Nàstic arrenca aquest dissabte el tram final de la competició. Les darreres deu jornades de lliga dicten realment la classificació i els equips més regulars a la part alta de la classificació seran els premiats per participar en el play-off d’ascens a Segona Divisió.

Aquests temps són contraris al dogma del partit a partit de tot entrenador. És el moment de paper i bolígraf, de calcular els punts de cada jornada amb el transistor connectat per saber què fan els rivals i, en definitiva, de somiar. El curs passat, el Nàstic va arribar a les darreres deu jornades en segona posició i 51 punts. Els de Dani Vidal van completar un balanç de sis victòries, un empat i tres derrotes, una ratxa que va deixar el conjunt grana en segona posició amb 70 punts.

El primer pas d’aquest camí va ser amb el peu esquerre. El Nàstic de la temporada passada va perdre la primera d’aquestes finals per 0-1 a casa contra l’Unionistas. L’essència competitiva i defensiva del grup va fer que s’emportessin triomfs importants al camp de la Ponferradina i del Fuenlabrada.

Això sí, aquell equip també va patir cops importants com la derrota al camp del Tarazona en un partit similar al viscut fa unes setmanes i la desfeta al Reino de León quan la Cultural Leonesa va superar els grana per 3-0. A més, l’empat a res contra el Sabadell va obligar al Nàstic a l’heroisme per tancar la lliga en segona posició. La determinació de l’equip i el sorgiment de noves estrelles van fer que els tarragonins completessin tres victòries consecutives per tancar la lliga segons.

Calendari del Nàstic fins a final de temporada.Diari Més

Repetir la història

A la llibreta de Dani Vidal ja hi han marcades les darreres deu dates en vermell. Ara mateix, els tarragonins arriben al duel amb 44 punts, set menys que la temporada passada. Això sí, l’exigència de la competició no és la mateixa. Enguany, la lliga està més igualada i això es demostra amb dades. En aquestes alçades de temporada el curs passat, el Celta Fortuna tancava el play-off d’ascens amb 48 punts. Aquest curs, la puntuació del filial seria suficient per ser el segon classificat.

A diferència del curs passat, el Nàstic té la primera posició a deu punts de distància, una diferència prou contundent perquè l’equip centri els seus objectius cap a la segona posició. El calendari, però, es presenta poc amable. En aquesta lliga tan igualada, tots els equips tenen opcions per ser més ferotges que mai. Precisament, el rival del dissabte, el Zamora, es jugarà l’entrada per primera vegada al play-off al Ruta de la Plata.

Els de Dani Vidal tenen un calendari ple de duels d’alçada. La Ponferradina, actual segon classificat, serà el següent rival que passarà pel Nou Estadi. Els grana tindran la mateixa oportunitat que la viscuda el darrer diumenge contra el Barakaldo. No només significarà retallar distàncies amb l’objectiu de la segona posició, sinó que també hi ha la possibilitat d’igualar o guanyar el gol average que, ara mateix, el té a favor la Ponferradina després de vèncer el Nàstic per 2-0 al seu estadi.

Pel que fa als partits lluny de Tarragona, els de Dani Vidal hauran d’afrontar el camp exigent del Sestao River, i també autèntiques finals com la visita al Reino de León per retallar punts al líder i també la visita al camp de l’Andorra per encetar maig. Aquest duel, concretament, es preveu d’alta tensió pel que fa a les dinàmiques dels dos equips i també serà el desplaçament més proper per als aficionats fins al final de la temporada. Finalment, el darrer partit a domicili serà contra una Gimnástica Segoviana que es jugarà la permanència.

Al Nou Estadi, després de la Ponferradina, s’espera un duel complicat contra l’Unionistas, la bèstia negra que els grana encara no han superat. El Real Unión i el Lugo es jugaran la salvació en terres tarragonines mentre que el llacet final serà contra l’Arenteiro, un dels rivals que, actualment, es juguen la promoció d’ascens i que cal recordar que, a la primera volta, van guanyar el Nàstic per 4-0. El camí ja està marcat i els grana arriben carregats i preparats per escalar el més alt possible.