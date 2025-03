Marc Montalvo, des de Riudoms amb amor

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

Com el James Bond de Sean Connery, Marc Montalvo va aparèixer el passat dissabte per salvar el dia al Nàstic de Dani Vidal. El migcampista de Riudoms va ser el més llest de la classe i va aprofitar un moment de dubte després d’una centrada de Jaume jardí per marcar el gol de la victòria grana al minut 86. El triomf permet a l’equip establir-se al play-off d’ascens sumant la segona porteria a zero de la temporada i recuperant, d’aquesta manera, les bones sensacions després de setmanes de dubtes.

Després d’un inici fulgurant del segon temps del Nàstic amb tres ocasions clares de gol, l’equip afrontava el tram final del duel amb la sensació que havia desaprofitat l’oportunitat de carregar-se un sòlid Barakaldo en defensa. Entre el mar de dubtes, va aparèixer Marc Montalvo. Pilota aturada que serveix Jaume Jardí, l’extrem del Barakaldo Pablo Santiago la baixa amb el braç i tothom es queda glaçat esperant la decisió de l’àrbitre.

Aquest, ràpidament va gesticular que no hi havia res, però mentre que el col·legiat negava la pena màxima amb els braços, Montalvo ja s’havia despertat per executar un centre-xut que va acabar al fons de la xarxa. La sort va venir de Riudoms. El central Markel va desviar la trajectòria del tir amb el pit i Antoñín, murri, es va apartar per facilitat que la pilota arribés al seu destí mentre que el porter Unai Pérez es va quedar glaçat.

Aquesta diana va ser importantíssima. Suposava superar un rival directe, igualar el gol average, recuperar el camí de la victòria després d’un partit completament gris contra el Tarazona i refermar el fortí del Nou Estadi. A més, també va ser un premi personal per al de Riudoms. Aquest va ser el primer gol del jugador del planter grana al Nou Estadi en tota la seva història dins del club. Montalvo és un jugador tranquil.

És d’aquells en el qual mostra un joc calmat, calculador i prudent, un estil en el qual la processó sempre va per dins. Per aquest motiu, lluny d’embogir per l’eufòria, el jugador va avançar cap al córner sense perdre de vista als seus companys i va mostrar un somriure d’orella a orella mentre que Antoñín i la resta l’enfonsaven en una gran abraçada. Va ser el final d’un partit rodó en el qual també va tenir temps per evitar un gol del Barakaldo després d’interceptar un contraatac ja a l’àrea petita de Dani Rebollo.

En el postpartit, el riudomenc va descriure la situació del gol amb un somriure: «M’havia posicionat dins de l’àrea per veure si podia pescar alguna cosa. Després de la centrada, vaig reclamar unes mans que, per a mi, era penal. Al final em va caure als peus i xuto pensant que vagi en direcció a la porteria i per sort ha entrat».

Primer gol a casa, segon de grana

Marc Montalvo no és un migcampista que acostuma a apropar-se a la porteria contrària. Després de tres temporades al primer equip, el riudomenc ha destacat com a jugador posicional que li agrada fer la feina bruta. En poques ocasions arriba en segona línia per rematar, i, de les que té, normalment busca connectar amb un altre company per completar la jugada. Montalvo és dels qui s’esforça perquè l’equip brilli, més que protagonitzar ell les accions, i aquest paper brilla en el seu control del joc.

Amb tot, el jugador grana ja es va estrenar amb el primer equip. Va ser el 29 d’octubre del 2022 a Las Gaunas. Montalvo va obrir la llauna també a partir d’una jugada a pilota aturada. Pedro del Campo va passar en curt a la frontal i allà, també amb l’esquerra, Marc Montalvo va posar el 0-1 amb una rematada directa.

Engranatge clau al Nàstic



Han hagut de passar més de tres anys perquè el riudomenc aconseguís el segon gol. En tot aquell temps, ha passat de ser titular indiscutible i jugador més brillant d’una temporada difícil, a haver de lluitar per la posició el curs passat amb Borja Martínez, Óscar Sanz i Ander Gorostidi.

Enguany, Montalvo s’ha convertit en una peça indispensable a l’engranatge grana. Per aquest motiu, la direcció esportiva va ser ràpida per negar l’oferta del Real Betis el darrer estiu. El riudomenc encara té molt per dir aquesta temporada. Montalvo continuarà amb la granota de treball amb l’objectiu de superar el Zamora entre cella i cella.