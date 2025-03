Dificultats per al Nàstic

Publicat per

Errada descomunal d'Antonio Leal que, en comptes de refusar una pilota, fa un 'misto' i habilita al Barakaldo. El conjunt basc amenaça per l'esquerra amb una centrada al segon pal que Aymane remata sol. Per sort, un jugador del Barakaldo desvia la pilota i evita el que podria haver sigut el primer gol.

El conjunt basc no s'amaga en la pressió i complica la sortida de pilota grana. El Nàstic tampoc està molt encertat en aquest aspecte.

Compte amb el Barakaldo

El conjunt basc va començar com l'equip revelació i ja s'ha convertit en un candidat a l'ascens de ple dret. Joc directe, forts en el duel i amb recursos per plantar cara a qualsevol equip. No posarà les coses fàcils al Nàstic.