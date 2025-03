Dani Vidal: «Hem demostrat que a casa podem competir contra qualsevol equip»

Dani Vidal ha comparegut aquest divendres en la roda de premsa prèvia a la vint-i-vuitena jornada del campionat de Primera Federació. El Nàstic rep a la revelació de la categoria, el Barakaldo, després de treure un empat a Tarazona. El partit es disputarà dissabte a les 17:00 h al Nou Estadi Costa Daurada.

Us dona seguretat jugar al Nou Estadi?

«Sempre prefereixo jugar al Nou Estadi. És on entrenem, on juguem cada quinze dies i on tenim el suport de la nostra gent. Hem preparat la setmana amb moltes ganes i aquest plus de jugar a casa ens dona força.»

Entrem a la fase decisiva de la lliga

«Encara queda molta lliga. 11 partits i 33 punts. Si guanyes, no has fet res; si empates, no has fet res; i si perds, no ho tens tot perdut. És un duel directe contra un rival que està en un gran moment de forma, però nosaltres hem demostrat que, al nostre nivell, a casa podem competir contra qualsevol equip. Ens va fer ràbia com vam caure a Barakaldo i sabem les seves virtuts, estan en un bon moment de forma i estan fent una temporada espectacular.»

Demà serà important per recuperar l'average de l'anada..

«El primer objectiu és guanyar el partit i si tinguéssim aquest punt d’encert de fins i tot donar-li la volta al goal average, doncs molt millor.»

Demà hi ha un molt bon horari...

«Sabíem que el dia del Barça era una hora complicada, però ens va sorprendre molt agradablement la quantitat de gent que va venir. Sabem que la nostra gent sempre ens dona un plus. Demà és un bon horari, donen bon temps i és un partit atractiu. Confiem que l’afició respongui i ens ajudi a fer-ho tot més fàcil.»

Per on passen les claus del partit?

«El Barakaldo és un rival amb un estil molt marcat. És un equip molt intens, que carrega l’àrea amb molts jugadors i domina bé les disputes. Haurem de controlar aquestes situacions i intentar imposar el nostre joc, mantenint la pilota en camp contrari.

Hem de dominar aquesta sèrie de minipartits que es poden donar durant els 90 minuts que dura. I, sobretot, controlar les seves virtuts. També tenen debilitats, com tots els equips, i a veure si aquesta feina que hem fet durant la setmana es veu reflectida al camp i som capaços de fer-los mal.»

Quin Nàstic esperes a casa?

«Vam fer un pas endavant el dia del Barça Atlètic i hem de continuar així. Ens agrada tenir la pilota, però per ser verticals i fer mal al rival. Sabem què hem de fer i els jugadors tenen moltes ganes de ser protagonistes.»