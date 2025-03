Tot al verd: el Nàstic no ha perdut quan ha jugat amb la segona equipació

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

Amb l’empat contra el Tarazona del darrer diumenge el Nàstic de Tarragona va mantenir el que ja sembla una tradició enguany. De moment, els de Dani Vidal no han perdut ni un sol partit lluint la samarreta verda de la segona equipació. Quan l’entitat va presentar aquesta equipació amb el verd del llorer, les reaccions van ser variades a les xarxes pel color poc habitual. Amb tot, el verd ha sigut un sinònim d’èxit. De fet, dels vuit partits que l’han lluït, els tarragonins han sumat quatre victòries i quatre empats.

En una ruleta americana, el verd és l’opció més difícil per arriscar-se, però sembla que, enguany, pel que fa al Nàstic, és una aposta assegurada d’èxit. El conjunt tarragoní ha lluït la segona equipació en un total de vuit partits entre Copa del Rei, Copa Catalunya i Primera Federació, sempre que s’han enfrontat a un rival que els ha impedit sortir amb la samarreta grana. El duel més recent ha sigut al camp del Tarazona. Malgrat que va ser un partit poc encertat en termes generals dels de Dani Vidal, els grana van sortir amb un punt del Municipal de Tarazona. L’anterior va ser fa un mes exacte al Tajonar contra l’Osasuna Promesas. Llavors, un penal dubtós en el primer quart d’hora de partit va complicar la situació en el debut de Roberto Torres amb el Nàstic. Tot i això, el Nàstic va ser capaç d’igualar el marcador i salvar el rècord.

A la lliga es va sumar el tercer dels quatre empats amb la samarreta verda i va ser, concretament, en el duel de l’estrena contra el Lugo el llunyà 6 d’octubre. Aquell partit, però, va ser molt més amarg perquè el Nàstic es va posar 0-2 en el primer quart d’hora amb un totalment inspirat Víctor Narro. Amb tot, el Lugo va ser capaç d’igualar el marcador i, fins i tot, els de Dani Vidal van acabar patint per salvar un punt.

Verd de victòria

Més enllà d’això, el verd també ha estat relacionat amb moltes alegries a can Nàstic. Aquesta temporada, els grana van encadenar una de les millors dinàmiques amb la segona equipació. Tot va començar el 30 d’octubre amb la primera ronda de la Copa del Rei. Els de Dani Vidal havien de passar el tràmit a la pista de l’Ibiza Islas Pitiusas per seguir a la següent ronda i la samarreta verda va acompanyar en la victòria per 1-2 amb tot un golàs des del mig del camp d’Álex Jiménez.

Una setmana després, els grana van encadenar el triomf superant el Bilbao Athletic a domicili per 1-3 en un duel marcat per l’efectivitat dels tarragonins. Finalment, els grana van assolir el segon triomf consecutiu fora de casa contra el Barça Atlètic. Aquell va ser el partit més rodó de la temporada lluny de Tarragona. L’afició va acompanyar per fer-se notar al Johan Cruyff i, de fet, van fer sentir a l’equip com si estiguessin jugant com a local per emportar-se la victòria per 0-2.

El verd també va haver de lluir a la Copa Catalunya. Dani Vidal va comandar els joves del planter grana per superar el Tona a la tanda de penals i el Cerdanyola. Aquest dissabte el Nàstic tornarà al grana per enfrontar-se al Barakaldo amb la intenció de mantenir la ratxa de bons resultats. El llorer haurà d’esperar per reaparèixer el següent cap de setmana a la pista del Zamora.