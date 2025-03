Final: Empat de manual del Nàstic a Tarazona

Publicat per

Targeta groga per al Nàstic

Targeta groga per al Tarazona

Entra Javi Areso per Agüero.

Entra Pepe Mena per Manu Rico.

Falta perillosa per al Tarazona

Entra Roberto Torres per Jaume Jardí.

Centrada a l'àrea que Dani Rebollo no arriba a refusar amb el guant. El xut creuat posterior l'atura Dufur amb la porteria buida.

La pilota no surt de territori grana.

Entren Dufur i Víctor Narro per Marc Fernández i Migue Leal.

Transició liderada per Óscar Sanz que acaba Antoñín amb una rematada que ha sortit desviat a córner.

Centrada des de la frontal que remata Pradera al pal. Invalidat per fora de joc.

46'

El Tarazona té una ocasió claríssima en començar el segon temps

Edward Cedeño a rematat una pilota morta a la frontal i el tir a topat al pal dret, per després sortir per darrere de Rebollo cap a fora passejant-se per la línia de gol.