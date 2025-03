Empat a res (0-0)

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

El Nàstic i el Tarazona van signar ahir un empat de manual. Els dos conjunts es van repartir un punt que és més que suficient per als dos protagonistes d'un duel insípid amb pocs gols i encara menys ocasions. Les pilotades estaven a l'ordre del dia i els grana van saber sobreviure a les centrades a l'àrea d'un Tarazona que va assolir un pal i una rematada que Dufur va rescatar a la línia de gol.

El conjunt grana va sortir amb la granota de treball des del primer minut. Dani Vidal va formar un onze amb novetats. Pol Domingo va actuar de lateral esquerre per la baixa d’última hora de Joan Oriol i la de David Juncà per lesió. Amb Marc Fernández com a nou capità i Víctor Narro a la banqueta, els tarragonins, ahir de verd, estaven preparats per a un futbol de contacte en el qual es premiava més el joc directe que l’asociatiu..

Malgrat les circumstàncies, el Nàstic va sortir al duel amb ganes de ser el protagonista i els primers minuts van passar amb aproximacions sense perill a la porteria de Diego Fuoli. Els jugadors grana van entendre el significat d’un partit de lluita ben aviat, perquè al minut sis ja hi havia dos homes del Nàstic a terra per cops en la pressió de jugadors del Tarazona. Aquest duel es decidiria amb errors o genialitats, i el Nàstic va tenir de la segona mena en el minut deu de partit. En la sortida d’un córner, Ander Gorostidi va remenar a la pilota a uns metres al vèrtex de l’àrea abans de decidir-se a provar el xut directe. Era un tir tancat i verinós que Diego Fuoli va desviar a córner.

Aquesta va ser la darrera ocasió del partit per al Nàstic, que va veure com, a poc a poc, el Tarazona imposava el seu múscul i començava a guanyar les segones jugades. Cada pilota aèria o passada perduda es convertia en una lluita que guanyava, normalment, el conjunt aragonès. Els locals s'apropaven a l'àrea i Agüero va avisar amb una rematada que va marxar llepant el pal dret de Dani Rebollo.

Com en qualsevol guerra, el partit va ser lleig i insípid. Aviat, les aproximacions es van convertir en intercanvis de pilotades, un joc que només va beneficiar al Tarazona. De fet, cada pilota aturada era perill directe per al Nàstic. El Tarazona no dubtava en centrar a l'àrea i els grana tenien dificultats per refusar les pilotes amb contundència.

Cap al final del segon temps, Antoñín va tenir la que podria haver sigut la millor ocasió grana. Óscar Sanz va centrar al segon pal i el davanter grana va dubtar si rematar o controlar la pilota i, al final, no va fer res i l'esfèric es va perdre per la línia de fons. Pel que fa al Tarazona, en aquest punt del partit, cada centrada tenia el seu rematada, tot i que cap va anar entre els tres pals.

A la represa, el Nàstic va sentir el perill de ben a prop. Edward Cedeño va aprofitar una segona jugada des de la frontal de l'àrea per enviar un míssil que va topar al pal dret, per travessar la línia de gol per darrere de Dani Rebollo i sortir fora. Tot seguit, una nova centrada va venir amb un cop de cap de Pradera, de nou, al pal. Per sort, la jugada estava invalidada. Aquest inici de partit va fer encendre les alarmes a Dani Vidal, que, ràpidament, va introduir alçada amb Unai Dufur per evitar patir.

El central va tenir el seu moment per brillar, perquè una nova centrada a l'àrea, que Dani Rebollo va fallar en la sortida, Pradera va rematar la segona jugada directa al fons de la xarxa, però Dufur va blocar la trajectòria de la pilota.

El partit va continuar de pilotada en pilotada amb un Nàstic amb dificultats per treure l'aigua del vaixell i un Tarazona amb més ímpetu que encert. De fet, si hi havia un jugador local entre tres grana, aquest aconseguia guanyar la possessió, per perdre la jugada poc després. Els grana es defensaven amb tot per evitar que les tímides centrades del Tarazona fessin treballar a Rebollo i, poc a poc, el partit va anar morint fins a arribar al noranta. Nàstic i Tarazona es van repartir un punt que no se'n mereixia cap, però que els serveix als grana per tornar a posicions de play-off.