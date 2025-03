S'inicia la batalla legal contra Eder Mallo: declaren els primers testimonis

Ahir dimarts va començar el procés judicial del Nàstic contra Eder Mallo per l’actuació de l’àrbitre en la final del Play-off d’ascens de la temporada passada contra el Málaga. Ho va fer amb les declaracions dels testimonis citats en relació amb l’informe de la reconeguda agència d’investigació Método 3, contractada pel club grana per intentar demostrar la presumpta mala praxi del col·legiat.

El judici comença quan fa poc més d’un mes que la magistrada del Jutjat d’Instrucció Número 4 de Tarragona va admetre a tràmit la querella criminal presentada pel Nàstic al desembre. La jutgessa va considerar que existien «indicis de delicte» contra Mallo, pels delictes de «falsedat documental» (article 390.1.1 del Codi Penal) i «corrupció en l’esport» (article 286 bis).

La primera declaració va ser la de la propietària del restaurant Ca l’Eulàlia, del Serrallo, qui hauria afirmat en una publicació de Facebook que havia escoltat com una comitiva de representants de l’Ajuntament de Málaga i la Junta d’Andalusia, afirmaven que «tenien el partit controlat» abans de l’encontre. Tanmateix, segons va informar ahir Tac12, aquesta testimoni va dir que la publicació es va fer des del perfil del seu marit, que ara serà cridat a declarar.

Després va declarar el cambrer d’un bar de Salou, suposat amic de l’àrbitre, qui va assegurar que Mallo va expressar, també abans de la disputa de la final de la promoció d’ascens, que al número 3 del Nàstic (Nacho González) li tenia «la matrícula presa». Recordem que el defensa andalús va acabar expulsat al minut 63 en una decisió, com a mínim, controvertida. Aquestes declaracions van quedar enregistrades en uns àudios que es van presentar durant la vista, tot i que la baixa qualitat d’aquests podria restar-ne valor procedimental.

La declaració d’Eder Mallo estava prevista per a aquest dimecres, però finalment no compareixerà a causa d’un problema d’instruccions del jutjat. Concretament, no s’ha pogut notificar a Mallo la seva citació, per la qual cosa la seva declaració ha quedat ajornada sense una nova data fixada.

Mallo continua arbitrant

Malgrat el procés judicial en curs, Eder Mallo segueix exercint la seva activitat arbitral a Segona Divisió, categoria a la qual va ascendir després de la polèmica actuació. Aquest any ja ha xiulat 15 partits d’aquesta categoria. Curiosament, Mallo no va tornar a arbitrar un partit del Málaga, conjunt implicat en la investigació, fins a la setmana en què es va admetre a tràmit la querella (Racing S. 2-1 Málaga).