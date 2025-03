Les centrades de Víctor Narro, l’arma més afilada del Nàstic de Dani Vidal

La victòria del Nàstic contra el Barça Atlètic va deixar tres gols que van fer vibrar el Nou Estadi Costa Daurada. El segon, obra d’Ander Gorostidi, va arribar després d’una excel·lent centrada de Víctor Narro, que va sumar una nova assistència al seu compte particular. Amb aquesta, el mallorquí ja en suma nou, una xifra que el consolida com el màxim assistent de la categoria. De fet, Narro empata en aquest registre amb Álex Gallar (UD Ibiza) i Chema Núñez (Antequera), però cap futbolista del grup 1, on competeix el Nàstic, el supera.

Diumenge a més, Narro va sumar un nou registre al seu catàleg de passades de gol amb la seva primera assistència amb la dreta, la seva cama teòricament menys hàbil. Així, Narro va mostrar un nou recurs amb la sortida per cama dolenta i va posar una gran centrada pel cap de Gorostidi, que va entrar amb molta força des de segona línia.

Narro s’ha convertit en una peça clau per a l’atac grana. L’ex del Lugo és el jugador amb més participacions directes en gol de l’equip, sumant nou assistències i dos gols. Amb un total d’onze accions de gol, iguala en xifres amb un altre referent ofensiu del Nàstic, Pablo Fernández, que acumula vuit gols i tres assistències. Tot i això, el rendiment de Narro com a assistent ha patit un lleuger descens en els últims partits, amb només dues passades de gol en els darrers deu partits que ha disputat l’equip, una davallada que els granes han notat.

L’especialista en centrades

Si una cosa defineix el joc de Narro, són les centrades. Dels nou gols que ha assistit, set han nascut d’un servei lateral: cinc des de l’esquerra, aprofitant la seva conducció característica, i dos amb centrades des del córner, on també és una amenaça votant els serveis des de la banda dreta.

Aquesta precisió quirúrgica en els centres s’ha convertit en el millor aliat per als grans rematadors de l’equip. El jugador que més s’ha beneficiat de les seves assistències és Antoñín, amb qui Narro comparteix una gran amistat des de la seva etapa al Lugo. L’andalús ha marcat tres gols a passada de Narro, tots tres fruit de centrades. Pablo Fernández, dominador del joc aeri, ha aprofitat dues centrades per marcar de cap, mentre que Gorostidi també ha anotat dos gols gràcies a les passades del mallorquí. Finalment, Marc Fernández i Jaume Jardí completen la llista de receptors de les seves assistències.

El gol, assignatura pendent

Tot i destacar com un dels millors assistents de la Primera Federació, Narro encara ha de millorar els seus registres golejadors. Amb només dos gols aquesta temporada, els que va marcar al camp del Barakaldo i al Nou Estadi contra la Cultural Leonesa, es manté lluny d’altres grans generadors de joc com Jon García (Osasuna Promesas, 7 gols i 8 assistències) o Pablo Santiago (Barakaldo, 11 gols i 7 assistències).

Malgrat això, el seu impacte en el joc del Nàstic és innegable. A través de la seva gran especialitat, les centrades laterals, s’ha convertit en l’arma més perillosa de l’atac grana i una autèntica benedicció per als rematadors de l’equip.