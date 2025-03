Dani Vidal: «Els jugadors han de ser els vertaders protagonistes»

Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

El partit d’ahir al Nou Estadi Costa Daurada eren més que tres punts. Per a tots els nastiquers, però en especial per a Dani Vidal. Ara bé, pel tècnic grana és i era «futbol». «A mi no m’agrada ser el protagonista. El futbol és dels futbolistes, son ells els protagonistes. Tenim un grup molt bo i la plantilla està disposada a tot per aconseguir els objectius», va expressar l’entrenador després de la victòria.

Era un partit a caixa o faixa per a l’entrenador tarragoní. Després de només aconseguir tres victòries en onze partits, el partit contra el Barça Atlètic era l’assenyalat per a trencar la mala dinàmica. L’afició grana va dedicar càntics de suport a l’entrenador en diverses ocasions i els jugadors van celebrar els gols apropant-se a la banqueta i abraçant-se amb el seu míster. «Hem fet un partit molt complet. A la primera part, ells venien amb les idees clares. Però nosaltres hem entrat bé al partit», va dir Vidal.

L’entrenador va viure el partit com sempre fa des de la banqueta, intens i dret. «Al final, el Barça Atlètic t’exigeix molt. Amb el nostre primer gol hem fet una passa endavant i hem anat més a per ells», va dir l’entrenador grana. «Em quedo sobretot amb la segona part. Hem llegit bé el partit. No estava passant gairebé res i en una acció fortuita ens han fet el segon gol. Però estàvem defensant bé», va concloure.

Tots fan mèrits

El tècnic grana, com és habitual aquesta temporada, va remenar l’arbre i va fer canvis a l’onze. Va apostar a la parella de centrals per Gorka Pérez i Oscar Sanz. «Tots fan mèrits per jugar i intento ser el més just possible com a entrenador. Actuem sempre igual totes les setmanes. A vegades encertem més i a vegades menys. Sempre és avantatjista fer una valoració post-partit», va comentar Vidal. També va tornar a haver-hi canvi a la porteria i Rebollo va ser titular. «La porteria és una posició diferent. Rebollo també n’és conscient. Ha fet un partit segur, la valoració és positiva. Al final, la jugada del segon gol és una acció fortuita», va afirmar l’entrenador grana.

Un dels grans protagonistes de la nit també va ser Antoñin Cortés. «Quan jugues contra el Barça Atlètic saps que has de sacrificar els jugadors de dalt per la pressió, perquè sinó jugaran molt a prop de la teva àrea. Antoñin ha treballat molt i ha tingut un gran desgast. Però també ens ha aportat molta profunditat», va sentenciar Vidal.

Defensa l’afició

El partit d’ahir també va estar marcat pel retorn d’Alan Godoy a Tarragona, que va rebre fortes xiulades. «L’afició del Nàstic defensa als seus. És una cosa normal en un partit de futbol», va concloure Vidal. Amb tot, l’entrenador es mostrava satisfet d’aconseguir els tres punts. «Veniem de partits on ens emportàvem menys premi del que ens mereixíem. Són ratxes d’efectivitat».

Ander Gorostidi: «Estem tranquils. Això és futbol i pot haver-hi aquestes situacions»

«Som una família i al camp s'ha vist». Així resumia Ander Gorostidi la victòria del Nàstic contra el Barça Atlètic. «Hi ha hagut un gran ambient, tres punts. No es pot demanar més. Tallar la ratxa negativa era important», va dir el basc. «Això ens donarà confiança per a afrontar la part més important de la temporada», va expressar el migcampista. El basc va fer parella al mig del camp grana amb Montalvo. «És un plaer jugar amb ell. Com amb tots els quatre que estem, crec que no importa qui jugi, el més important és el treball de tot l’equip», va dir Gorostidi. Després d’aquestes setmanes, el vasc es mostrava tranquil. «Estem tranquils, això és futbol i sabem que aquestes situacions es poden donar», va concloure.