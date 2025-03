32'

Penal causat per Alan Godoy i gol del Nàstic

En la sortida d'un córner, Alan Godoy li ha donat un cop de peu a Pablo per darrere quan buscava refusar la pilota. L'àrbitre no ho ha vist, però el linier sí que ha estat atent. Joan Oriol no ha fallat. Amb pressió, ha executat un penal Panenka per posar l'1-0.