Dani Vidal: «Estic segur que sortirem d’aquest moment molt més forts i reforçats»

Dani Vidal ha comparegut aquest divendres en la roda de premsa prèvia a la vint-i-sisena jornada del campionat de Primera Federació. El Nàstic rep a un Barça Atlètic enfonsat amb un Dani Vidal qüestionat després d'encadenar dues derrotes consecutivament. El partit es disputarà demà dissabte a les 19:45 h al Nou Estadi Costa Daurada.

Sobre el suport rebut per l'entorn i la seva influència en el dia a dia:

«A tothom li agrada sentir-se estimat. La confiança ha de venir primer de tu mateix. Si un entrenador no té confiança, és impossible que la pugui transmetre al seu equip. Estem convençuts que diumenge anirà bé i farem un gran partit.»

Heu pogut estudiar res del nou tècnic blaugrana?

«El Barça és un club amb una idea de joc molt marcada. No esperem grans canvis en la seva manera d’entendre el joc, ja que és més una qüestió més cultural que d'entrenador. Tot i això, ell segur que ha aprofitat les seves sessions d'entrenament per intentar impregnar al seu equip amb la seva pròpia filosofia.»

Es percep ara molta confiança a l’equip, en els jugadors i en tu?

«La veritat és que els jugadors, com sempre, estan entrenant amb molta intensitat. Tenim un grup que treballa molt bé, amb molta passió i ganes. L'objectiu és seguir la línia de la segona part de l'altre dia, intentar mantenir-la i, tot i que el rival sempre té els seus moments, el que volem és tenir el partit sota control i apropar-nos al rendiment d'aquella segona part.»

Com se sent un sabent que el vestidor el protegeix tant?

«La veritat és que em sento bé. Però, sincerament, desitjaria que no haguéssim arribat a aquestes situacions i que haguéssim acumulat més punts i victòries. Tot i això, m’agrada ser sincer amb la gent i donar-ho tot. Els jugadors també fan el mateix. Aquest any tenim un grup humà excepcional. Però m’agradaria posar això en segon pla. Estic segur que sortirem d’aquest moment molt més forts i reforçats, i que podem encadenar una bona ratxa de resultats.»

Mai has perdut contra el Barça Atlètic...

«Això diuen els números, però el passat és passat. Diumenge ens enfrontarem a un rival amb molt de talent i amb una idea de joc molt clara. Potser aquest any, per la joventut del seu equip, tenen algunes dificultats més, però no tenen la pressió d’un equip amateur que lluita per evitar el descens. El seu objectiu és la formació, no tant els resultats immediats. Per tant, esperem un partit molt exigent. Tot i que els resultats passats contra ells han estat positius, sempre han estat partits molt ajustats i competits, amb moltes dificultats.»

Alan Godoy torna al Nou Estadi

«Els equips filials tenen aquesta particularitat: poden reforçar-se amb jugadors que provenen de categories superiors. Alan va ser un bon jugador amb nosaltres, però esperem que tingui un mal dia diumenge. Li desitjo el millor, però només després de que l’àrbitre xiuli el final. Nosaltres, durant el partit, defensarem els nostres interessos.»

El Barça Atlètic ha perdut jugadors importants com Unai Hernándeez, però ha incorporat d'altres com Alan Godoy, quins canvis esperes en l'equip?

«Han arribat jugadors nous com Alan Godoy i han marxat jugadors importants com Unai, però l’estil de joc no canvia gaire. Ens trobarem amb el Barça de sempre, que vol tenir la pilota, pressionar alt i que compta amb jugadors amb gran talent individual. El més important serà estar molt atents en els un contra un i treballar molt bé les ajudes defensives.»

Com està l’equip a nivell de baixes?

«Borja i Juncà no estaran disponibles per al partit. El tema de Concha és diferent. La setmana passada ja estava amb molts dubtes, i tenim incertesa de si podrà arribar per diumenge.»

Com es tradueix la situació de l'entorn i el soroll en un estat de motivació i no en un excés de nervis de cara a demà?

«Ens hem de centrar en la gent i oblidar-nos del soroll. El camp estarà ple, i la gent té moltes ganes de recolzar-nos. L’ambient que es respira pels carrers i a través de les xarxes socials és molt positiu, i estic segur que l'afició estarà molt motivada per veure’ns a l’estadi. Nosaltres també tenim moltes ganes de regalar-los una victòria, que fa dies que no aconseguim aquí a casa. Els jugadors han de sortir tranquils, confiats, amb il·lusió i energia positiva. Hem de transmetre la seguretat que expressen quan parlen. El més important és que ho fem al camp, que és on realment compta. Estic segur que, amb el suport de tots, anirem pel bon camí i farem un gran partit diumenge.»

Sobre la preocupació per no poder conèixer els possibles matisos que introduirà Sergi Milà

«La meva preocupació seria més gran si ens enfrontéssim a un equip amateur amb un entrenador que pot aportar novetats radicals. Però en aquest cas, Sergi Milà va deixar d'entrenar el 2021, i tinc companys que han jugat contra ell. Tot això sumat a que el Barça manté una metodologia molt marcada fa que no esperi grans canvis. Tot i així, és clar que ell prepararà el partit per intentar sorprendre’ns en algun aspecte, però crec que el més important en aquests moments és que ens centrem en nosaltres mateixos. Ja hem jugat contra equips del Barça amb diferents plantejaments i estem acostumats a aquestes variants. Hem d’estar atents, però el nostre focus ha de ser el nostre propi rendiment.»

Com d'important és no només guanyar sinó donar una bona imatge?

«Les dues derrotes ja són història. Ara volem oferir una bona versió davant la nostra gent. El més important és centrar-nos en el rendiment, en les nostres obligacions individuals, perquè això repercutirà en un bon joc col·lectiu.»