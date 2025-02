Alan Godoy, el llampec que el Nàstic haurà d’esquivar per superar un duel d’urgències al Nou Estadi

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

El Nàstic de Tarragona té aquest diumenge tota una final. El conjunt de Dani Vidal necessita una victòria que significa més que sumar tres punts a la classificació. També servirà per esvair dubtes i recuperar la confiança trencant una mala dinàmica que s’arrossega en les darreres setmanes. Al Nou Estadi Costa Daurada es viurà a les 19.45 h la seva Rua de Lluïment particular amb protagonistes tant a la banqueta com a la gespa.

Alan Godoy tornarà diumenge a la que va ser casa seva fa menys d’un any. Llavors, es va acabar convertint en tot un heroi per a l’afició, aconseguint una ratxa de gols en el moment clau de la competició lluint el seu característic llampec als cabells, un que molts nastiquers van imitar. Amb tot, el canari aterrarà a Tarragona com el nou botxí blaugrana.

El canari arriba al duel després d’estrenar-se sobre la gespa amb un gol conra l’Arenteiro. Aquest va ser el primer de la seva nova etapa al Barça Atlètic, equip que va acabar escollint després de protagonitzar el seu culebrot particular al mes de gener.

Godoy va estar a un pas de tornar a vestir de grana, però una clàusula d’alliberament va ser l’abisme que no es va poder superar. El nou 10 del Barça Atlètic manté les seves virtuts: és un jugador ràpid capaç de trencar línies i guanyant l’esquena dels defensors amb facilitat.

Els focus també apunten a la banqueta. Sergi Milà s’estrenarà com a nou entrenador del Barça Atlètic aquest diumenge per solucionar una situació crítica per als barcelonins. El filial blaugrana és ara el penúltim classificat i fa vuit partits que no guanya.

Els de Sergi Milà van arribar a aquesta situació perquè en les darreres jornades s’han mostrat com un equip dèbil en defensa, que concedeix ocasions al rival amb facilitat. Amb tot, la plantilla té el potencial latent de ser un equip veloç amb la pilota i guanyador de duels individuals.

Granero, lesionat

Dani Vidal viurà aquest diumenge una nova oportunitat per reconduir la situació després de la derrota contra l’Ourense. La plantilla ha mostrat la seva comunió amb el míster aquesta setmana, ara, tocarà mostrar el suport sobre la gespa. El tècnic, però, haurà de fer nous moviments a la rereguarda.

Borja Granero va ser substituït contra l’Ourense a la mitja hora de duel per una lesió fibril·lar a l’isquiotibial que l’entitat grana va confirmar ahir i se sumarà a la baixa de David Juncà. Unai Dufur es presenta com un candidat per recuperar la seva posició a la rereguarda contra un Gorka Pérez que es va demostrar tou el passat dissabte.

Finalment, David Concha serà de nou dubte de cara el duel. El de Santander no va poder jugar contra l’Ourense per molèsties físiques i s’espera que torni a ser una opció diumenge.