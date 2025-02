Roberto Torres, la peça que busca el lloc ideal a l’onze de Dani Vidal

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

Roberto Torres va aterrar a Tarragona amb l’objectiu de ser un home important i la realitat és que així ha sigut des que vesteix la samarreta del Nàstic de Tarragona. El Mag d’Arre, com l’anomenaven en la seva etapa a Osasuna, és titular des de la primera setmana d’entrenaments amb l’equip. Torres és una peça que compleix i ha demostrat detalls de la seva qualitat tècnica, però ha de trobar l’espai ideal al terreny de joc per mostrat to el seu potencial.

En el seu passat, el navarrès ha sigut un jugador que ha brillat sempre a prop de l’àrea. De fet, malgrat no ser un davanter, sempre ha estat lligat amb el gol amb la seva arribada des de la segona línia i el seu talent en les rematades, sigui a pilota aturada o si té espai a la frontal de l’àrea. A Osasuna i a la seva posterior etapa a l’Iran, Torres ha brillat en aquella posició de mitjapunta, un connector entre el mig del camp i el davanter. De fet, ha disputat totes les posicions del trident ofensiu, actuant com la seva posició més comuna com a extrem dret, amb la possibilitat també de jugar a l’esquerra. Al Nàstic, però, encara no ha pogut tenir aquestes oportunitats.

El seu aterratge a Tarragona va venir de la mà d’absències per lesió. La lesió d’Óscar Sanz a la Copa Catalunya el va deixar fora de combat durant tres partits. De fet, el migcampista va reaparèixer el passat dissabte des de la banqueta. La marxa d’Àlex López va deixar a Ander Gorostidi i Marc Montalvo com a únics jugadors disponibles, i van haver d’assumir la funció de doble pivot durant tots els minuts, fet que va deixar Marc Montalvo també amb molèsties físiques que van provocar rotacions.

Roberto Torres va destacar durant la seva presentació que està capacitat per endarrerir la seva posició natural i entra en aquesta rotació, i així ho ha sigut en dos dels tres partits que ha disputat. Allà, el migcampista ha complert les expectatives, però no s’ha vist tot el seu potencial. Contra el Bilbao Athletic sí que va poder jugar més avançat, com un connector entre la parella Montalvo-Gorostidi i l’atac grana, però en aquell partit per oblidar, totes les demarcacions es van veure superades, Roberto Torres inclòs.

Tot a punt

Dani Vidal afrontarà aquest cap de setmana el primer partit amb tots els seus homes al mig del camp en plena disposició. Óscar Sanz, amb més d’una setmana de rodatge, està preparat pel seu retorn a l’onze inicial al costat d’Ander Gorostidi o Marc Montalvo. La disponibilitat dels tres allibera a Roberto Torres i li permet avançar-se cap a una de les seves posicions més naturals.

El navarrès ha complert la seva pretemporada particular a can Nàstic. Torres va arribar a Tarragona des de la lliga andorrana i, amb només una setmana d’entrenaments, va entrar a la roda de l’equip. Malgrat que, amb els minuts disputats fins ara, ha demostrat que a nivell físic està més que a punt, sí que ha passat la seva adaptació particular tant a la categoria com amb l’estil de joc dels seus companys.

El mag d’Arre promet ser una peça important en aquesta segona volta i contra el Barça Atlètic és el millor moment per donar el tret de sortida al seu show.