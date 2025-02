La plantilla referma la unió amb Dani Vidal en una reunió interna

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

La plantilla del Nàstic de Tarragona va tornar ahir a la feina després d’un dia de descans per afrontar una setmana clau. Després d’una jornada de reflexió, els de Dani Vidal comencen a preparar el duel contra el Barça Atlètic per assolir un triomf clau per esvair dubtes i que serveixi com a agent emulsionant en un projecte que s’ha fet trontollar amb la cadena de mals resultats.

Des de la plantilla es va refermar ahir la seva comunió amb Dani Vidal en la reunió interna que va tenir lloc ahir a la Budallera entre representants de la plantilla, cos tècnic, direcció esportiva i dirigents de l’entitat. De la mateixa manera, també es va destacar la necessitat de començar a acumular victòries, començant aquest cap de setmana contra el Barça Atlètic. La mala dinàmica grana, combinada amb l’encert de la resta de rivals la darrera jornada, han deixat al Nàstic setè a la classificació i ha encès les alarmes a can Nàstic. Des del primer a l’últim estament del club va mostrar el mateix objectiu compartit, l’ascens, i des de la plantilla se centren aquesta setmana en demostrar també la confiança al tècnic amb resultats sobre la gespa.

La reacció de l’equip després del segon gol de l’Ourense s’ha posat com un referent al nivell que ha de mostrar la plantilla des del primer moment aquest diumenge. D’aquesta manera, el Nàstic espera reproduir l’efecte revulsiu que ja va tenir la temporada passada la victòria contra el Tarazona. El gol de Mario Rodríguez en el 98’ va encetar una dinàmica de vuit partits consecutius sense perdre que va fer escalar posicions a l’equip a la classificació. Tot el que no fos una victòria, també podria arribar a complicar la lluita per al play-off d’ascens de l’equip.

Barça Atlètic, la presa preferida de Dani Vidal

El Barça Atlètic s’ha presentat com la presa preferida des que Dani Vidal és a la banqueta del Nàstic. Des que Dani Vidal és primer entrenador del Nàstic, els grana s’han enfrontat quatre vegades. En el primer enfrontament, els grana van perdre per 1-0 a domicili, però, des de llavors, només se sap guanyar de la millor manera. Les tres victòries consecutives contra el filial blaugrana van culminar amb la darrera gran Marea Grana d’aquesta temporada. En el duel de la primera volta, els grana van conquerir el Johan Cruyff en el que va ser el millor moment del curs. S’espera que aquest diumenge es pugui repetir la fórmula, que el Nàstic torni a mostrar la seva millor versió i que torni a unir tots els estaments amb tres punts que serveixin com a agent emulsionant.

Nou tècnic per al Barça

El Barça Atlètic arribarà a Tarragona diumenge amb una nova cara a la banqueta. Sergi Milà serà el nou entrenador del filial blaugrana fins al final de la temporada. El fins ara coordinador del futbol 11 del club barceloní substitueix a Albert Sánchez a les regnes del Barça Atlètic.