La lluita del Nàstic per al ‘play-off’ s’encareix per l’encert dels cinc rivals

La derrota del Nàstic a Ourense va acabar per deixar l’equip fora de les posicions de play-off al final de la jornada. L’ensopegada grana va coincidir amb l’encert de la resta dels cinc rivals que opositen per una posició a la zona noble i també la del líder, la Cultural Leonesa, que deixa l’ascens directe a catorze punts, una distància gairebé impossible de retallar.

El conjunt de Dani Vidal va patir la seva segona derrota consecutiva i va establir una dinàmica negativa d’una victòria en els darrers cinc partits. La darrera jornada, la resta d’equips també van punxar, fet que va deixar el Nàstic en cinquena posició, però a la finalització de la jornada 25 el darrer diumenge, la sort no va ser la mateixa. La Real Sociedad B, la Ponferradina, l’Arenteiro i el Barakaldo no van errar i van establir la frontera per al play-off a 39 punts, dos més dels que té ara mateix el Nàstic. Amb tot, hi ha un nou equip entre els grana i la zona noble, l’Andorra, que va sumar la tercera victòria consecutiva per reenganxar-se en una pugna que s’havia perdut jornades enrere.

Els resultats d’aquesta jornada han encarit una zona de promoció que s’ha mostrat inestable al llarg de la temporada. De fet, molts dels triomfs de la resta d’equips han vingut després de períodes d’inestabilitat. En els darrers cinc partits, Arenteiro, Barakaldo i la Ponferradina han patit dues derrotes, dues victòries i un empat en els darrers cinc duels, una dinàmica no molt diferent a la del Nàstic.

La Ponferradina, que va apallissar la Gimnástica Segoviana per 4-0, arribava el duel després de caure a casa en un duel clau contra el Barakaldo i patir un 3-1 al camp del cuer, l’Amorebieta. Aquest peatge també el va pagar l’Arenteiro, que després de patir un 3-0 contra l’Amorebieta i ser víctima del Bilbao Atheltic, ha sumat tres duels sense perdre que el mantenen al play-off. Per la seva banda, el Barakaldo, va recuperar contra l’Unionistas les bones sensacions que va perdre quan l’Andorra els va superar a casa fa dues setmanes. El conjunt andorrà s’ha reenganxat a la pugna, precisament, guanyant aquest tipus de duels claus.

Finalment, la Real Sociedad B ha despuntat entre els membres del play-off per mostrar la seva regularitat. Fa sis partits que no perd i, d’aquests, ha sumat tres victòries que els col·loquen en una còmoda segona posició.

La Cultural, l’única estable

En terra de cecs, el borni és el rei. Malgrat que la Cultural Leonesa no té la potència del Deportivo de la Coruña la temporada passada, sí que ha demostrat posseir la una virtut que la resta no té: la regularitat.

El conjunt de Raul Llona és l’únic equip de la part alta estable, però no invencible. Els lleonesos també han tingut els seus alts i baixos, amb una crisi de resultats al Reino de León amb tres derrotes consecutives contra rivals, llavors, en posicions de descens. Amb tot, els que els ha fet líders ha sigut la seva resiliència a l’hora d’emportar-se duels claus com el que van assolir al Nou Estadi. Ara mateix, la Cultural arrossega una ratxa de vuit partits sense perdre, sumant cinc victòries i tres empats que deixen la primera posició com un objectiu utòpic si no s’aconsegueix igualar aquesta regularitat.